Lucas Vazquez a semnat cu Bayer Leverkusen: "Am auzit multe de la Xabi Alonso" - Antena Sport

Bayer 04 Leverkusen a anunţat marţi seara că l-a transferat, cu titlu gratuit, pe fundaşul dreapta spaniol Lucas Vazquez (34 ani) al cărui contract cu Real Madrid a expirat la finele sezonului trecut, a anunţat vicecampioana Germaniei la fotbal pe site-ul său.

Vazquez a semnat un contract cu Leverkusen până la 30 iunie 2027 şi va purta tricoul cu numărul 21.

Lucas Vazquez este noul jucător al celor de la Bayer Leverkusen

“Am transferat un jucător extrem de experimentat, care a câştigat tot ce era de câştigat cu Real Madrid în ultimii zece ani”, a declarat directorul sportiv al lui Bayer 04, Simon Rolfes.

“Are o tehnică excelentă, este versatil, un pasator precis şi un strateg strălucit. Lucas va avea o mare influenţă asupra jocului nostru cu fineţea sa fotbalistică şi va deveni o parte cheie a echipei noastre”, a adăugat Rolfes.

Lucas Vazquez signs with Bayer 04 until 2027! ⚫️🔴#VamosVazquez pic.twitter.com/FXMawplSeM

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 26, 2025