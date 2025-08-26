Lucas Vazquez a semnat cu Bayer Leverkusen: "Am auzit multe de la Xabi Alonso" - Antena Sport

Închide meniul
Lucas Vazquez a semnat cu Bayer Leverkusen: "Am auzit multe de la Xabi Alonso"

Publicat: 26 august 2025, 19:24

Lucas Vazquez a semnat cu Bayer Leverkusen: “Am auzit multe de la Xabi Alonso”

Publicat: 26 august 2025, 19:24

Lucas Vazquez a semnat cu Bayer Leverkusen: Am auzit multe de la Xabi Alonso

Lucas Vazquez / Profimedia

Bayer 04 Leverkusen a anunţat marţi seara că l-a transferat, cu titlu gratuit, pe fundaşul dreapta spaniol Lucas Vazquez (34 ani) al cărui contract cu Real Madrid a expirat la finele sezonului trecut, a anunţat vicecampioana Germaniei la fotbal pe site-ul său.

Vazquez a semnat un contract cu Leverkusen până la 30 iunie 2027 şi va purta tricoul cu numărul 21.

Lucas Vazquez este noul jucător al celor de la Bayer Leverkusen

“Am transferat un jucător extrem de experimentat, care a câştigat tot ce era de câştigat cu Real Madrid în ultimii zece ani”, a declarat directorul sportiv al lui Bayer 04, Simon Rolfes.

“Are o tehnică excelentă, este versatil, un pasator precis şi un strateg strălucit. Lucas va avea o mare influenţă asupra jocului nostru cu fineţea sa fotbalistică şi va deveni o parte cheie a echipei noastre”, a adăugat Rolfes.

Vazquez a fost un jucător de bază pentru Real în sezonul 2024/25, când a jucat în total 53 de meciuri, dintre care 32 în La Liga şi zece în Liga Campionilor. În total, jucătorul cu nouă selecţii la naţionala iberică a evoluat în 402 meciuri pentru Real Madrid, câştigând 23 de trofee de-a lungul carierei sale la club.

“Aştept cu nerăbdare să-mi continui cariera la Bayer Leverkusen. Am auzit multe despre club de la Xabi Alonso şi de la coechipierul meu de lungă durată, Dani Carvajal, de la Madrid”, a menţionat Vazquez.

În timpul petrecut la Real Madrid, Lucas Vazquez a cucerit 4 titluri în La Liga, 5 Cupe Mondiale ale Cluburilor, 5 Ligi ale Campionilor, 4 Supercupe ale Europei, o Cupă a Spaniei şi 4 Supercupe ale Spaniei.

