Harry Kane, peste Cristiano Ronaldo şi Erling Haaland! Performanţa istorică realizată de starul englez - Antena Sport

Cu golurile înscrise vineri seara în poarta echipei Werder Bremen, Harry Kane, atacantul englez de la Bayern Munchen, a devenit cel mai rapid jucător care înscris 100 de goluri pentru un club din Top 5 campionate europene.

Harry Kane (32 de ani) a marcat vineri seara două goluri în meciul pe care Bayern Munchen l-a disputat, pe teren propriu, împotriva formaţiei Werder Bremen, scor 4-0. Kane a ajuns astfel la 100 de goluri marcate pentru Bayern Munchen, în toate competiţiile, de la momentul venirii în Bavaria, în vara lui 2023.

Harry Kane, peste Cristiano Ronaldo şi Erling Haaland, după Bayern – Werder

Kane a reuşit această performanţă în numai 104 meciuri, depăşindu-i astfel pe portughezul Cristiano Ronaldo şi pe norvegianul Erling Haaland, care marcaseră 100 de goluri în 105 meciuri disputate pentru Real Madrid, respectiv Manchester City.

Astfel, Harry Kane a devenit cel mai rapid jucător care reuşeşte să înscrie 100 de goluri pentru un club care activează într-unul din cele mai importante cinci campionate europene (Anglia, Spania, Italia, Germania, Franţa).

Harry Kane has scored 100 goals for Bayern Munich, and he has done it faster than any player has ever done so for any club in Europe’s top five leagues 😤🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿💥 pic.twitter.com/p9rTHHQDeT

— OneFootball (@OneFootball) September 26, 2025