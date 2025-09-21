Record unic stabilit de Harry Kane în Bundesliga! Englezul, la un pas să-i calce pe urme lui Cristiano Ronaldo - Antena Sport

Harry Kane a fost din nou la cel mai înalt nivel pentru Bayern Munchen și a marcat de trei ori în partida câștigată de campioana Germaniei pe terenul celor de la Hoffenheim, scor 4-1.

A fost a zecea triplă pentru atacantul englez al lui Vincent Kompany, care a mai stabilit un alt record impresionant în Bundesliga, după ce a transformat două lovituri de la 11 metri.

Harry Kane, record absolut în Bundesliga

De când s-a transferat la Bayern Munchen, Harry Kane a avut realizări impresionante, atât la nivel colectiv, cât și pe plan individual. Fotbalistul din atacul campioanei Germaniei și-a arătat clasa și în deplasarea de la Hoffenheim, unde a marcat de trei ori.

Atacantul a înscris un gol din acțiune în finalul primei reprize și a transformat două lovituri de la 11 metri, în repriza a doua. El a ajuns la 17 penalty-uri consecutive transformate în Bundesliga și a doborât un record.

Concret, el a devenit fotbalistul cu cele mai multe lovituri de la 11 metri transformate în campionatul Germaniei, după ce l-a depășit pe Hans-Joachim Abelt, jucător emblematic în prima ligă germană între 1973 și 1983. El avea 16 penalty-uri transformate, scrie IFFHS.