Record unic stabilit de Harry Kane în Bundesliga! Englezul, la un pas să-i calce pe urme lui Cristiano Ronaldo - Antena Sport

Harry Kane a fost din nou la cel mai înalt nivel pentru Bayern Munchen și a marcat de trei ori în partida câștigată de campioana Germaniei pe terenul celor de la Hoffenheim, scor 4-1.
A fost a zecea triplă pentru atacantul englez al lui Vincent Kompany, care a mai stabilit un alt record impresionant în Bundesliga, după ce a transformat două lovituri de la 11 metri.
Harry Kane, record absolut în Bundesliga
De când s-a transferat la Bayern Munchen, Harry Kane a avut realizări impresionante, atât la nivel colectiv, cât și pe plan individual. Fotbalistul din atacul campioanei Germaniei și-a arătat clasa și în deplasarea de la Hoffenheim, unde a marcat de trei ori.
Atacantul a înscris un gol din acțiune în finalul primei reprize și a transformat două lovituri de la 11 metri, în repriza a doua. El a ajuns la 17 penalty-uri consecutive transformate în Bundesliga și a doborât un record.
Concret, el a devenit fotbalistul cu cele mai multe lovituri de la 11 metri transformate în campionatul Germaniei, după ce l-a depășit pe Hans-Joachim Abelt, jucător emblematic în prima ligă germană între 1973 și 1983. El avea 16 penalty-uri transformate, scrie IFFHS.
De când îmbracă tricoul celor de la Bayern Munchen, el a marcat de 26 de ori de la punctul cu var, din 27 de penalty-uri executate. Singurul său penalty ratat a fost înregistrat pe 27 august, în meciul din Cupa Germaniei împotriva lui Wehen, punând astfel capăt unei serii incredibile de 31 de reușite consecutive.
Harry Kane, pe urmele lui Cristiano Ronaldo
Internaţionalul englez Harry Kane, atacantul echipei Bayern Munchen, are şansa să devină fotbalistul care atinge cel mai rapid borna de 100 de goluri marcate pentru un club din cele mai importante cinci campionate din Europa, informează DPA.
Kane a înscris până în prezent 98 de goluri în 103 meciuri disputate pentru Bayern Munchen în toate competiţiile, ultimele dintre ele sâmbătă, în partida câştigată în deplasare, cu scorul de 4-1, în faţa formaţiei Hoffenhiem, în Bundesliga, pe parcursul căreia a reuşit un hat-trick.
Actualul record este deţinut în prezent de portughezul Cristiano Ronaldo alături de norvegianul Erling Haaland, cei doi având nevoie de 105 meciuri pentru a marca 100 de goluri pentru Real Madrid, respectiv Manchester City.
În vârstă de 32 de ani, Harry Kane trebuie să înscrie două goluri la vinerea viitoare, în cursul meciului de pe teren propriu cu Werder Bremen, din campionatul Germaniei, pentru a ajunge la 100 de goluri în 104 meciuri şi să stabilească astfel un nou record.
Dacă nu va reuşi asta, englezul va avea ocazia să egaleze performanţa lui Ronaldo şi Haaland la partida cu ciprioţii de la Pafos FC, din Liga Campionilor, pe 30 septembrie, notează Agerpres.
