Pleacă Harry Kane de la Bayern? Ofertă uriașă primită de golgheterul din Bundesliga - Antena Sport

Pleacă Harry Kane de la Bayern? Ofertă uriașă primită de golgheterul din Bundesliga

Daniel Işvanca Publicat: 5 octombrie 2025, 17:33

Harry Kane / Getty Images)

Harry Kane mai are contract cu Bayern Munchen până în vara anului 2027, însă atacantul englez are șanse să plece mai devreme de la campioana Germaniei. Acesta este dorit de o forță din Arabia Saudită, care este gata să îi ofere un salariu „extraterestru”.

În prezent, fotbalistul în vârstă de 32 de ani încasează un salariu anual de 25 de milioane de euro la formația antrenată de belgianul Vincent Kompany.

Harry Kane, ofertă astronomică din Arabia Saudită

Harry Kane are cifre extraordinare în tricoul celor de la Bayern Munchen, iar englezul are toate șansele să plece de la cel mai titrat club din istoria Bundesligii la finalul acestui sezon.

Potrivit celor de la sportsbild.bild.de, Al Hilal i-a înaintat deja o ofertă atacantului sosit în vara anului 2023 de la Tottenham Hotspur. Aceștia i-au propus lui Kane un contract pe trei ani, cu un salariu stagional de 100 de milioane de euro.

„L-au vrut și atunci când Bayern negocia. Erau gata să deturneze transferul, dar acordul fusese deja semnat. Acum sunt pregătiți să-i ofere 100 de milioane de euro pe an. O ofertă pur și simplu incredibilă”, a declarat jurnalistul Christian Falk.

  • 106 meciuri, 103 goluri și 29 de pase decisive sunt cifrele lui Harry Kane la Bayern Munchen
  • Bundesliga și Supercupa Germaniei sunt trofeele cucerite de acesta cu gruparea bavareză
Loading ...
