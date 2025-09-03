Nemţii, şocaţi de sumele uriaşe cheltuite în perioada de mercato. Uli Hoeness: "Am rămas fără cuvinte" - Antena Sport

Preşedintele de onoare ale clubului german de fotbal Bayern Munchen, Uli Hoeness, s-a arătat şocat de recentele transferuri din mercato de vară şi a apreciat ca nebuneşti sumele record cheltuite, transmite DPA.

“Am rămas fără cuvinte văzând ce s-a întâmplat în ultimele 6-8 săptămâni în fotbalul internaţional”, a declarat fostul internaţional, în vârstă de 73 de ai, marţi, la Berlin, la un eveniment al Ligii Germane de Fotbal (DFL).

Uli Hoeness: “Am rămas fără cuvinte”

Hoeness a descris sumele de bani plătite “complet nebuneşti”, adăugând: “La un moment dat, publicul va spune: ‘Sunt complet ieşiţi din toate minţile?”.

Bayern Munchen a ratat în această vară transferurile germanilor Florian Wirtz, care a ajuns la Liverpool, şi Nick Woltemade, care a semnat pentru Newcastle United, din cauza puterii financiare superioare a cluburilor din Premier League.

Cluburile prima ligă engleză au cheltuit 3 miliarde de lire pe transferuri în perioada de mercato de vară, depăşind vechiul record, de 2,36 miliarde de lire, din 2023.