Nemţii, şocaţi de sumele uriaşe cheltuite în perioada de mercato. Uli Hoeness: "Am rămas fără cuvinte" - Antena Sport

Nemţii, şocaţi de sumele uriaşe cheltuite în perioada de mercato. Uli Hoeness: "Am rămas fără cuvinte"

Nemţii, şocaţi de sumele uriaşe cheltuite în perioada de mercato. Uli Hoeness: "Am rămas fără cuvinte"

Nemţii, şocaţi de sumele uriaşe cheltuite în perioada de mercato. Uli Hoeness: “Am rămas fără cuvinte”

Publicat: 3 septembrie 2025, 13:47

Nemţii, şocaţi de sumele uriaşe cheltuite în perioada de mercato. Uli Hoeness: Am rămas fără cuvinte

Uli Hoeness, în timpul unui meci - Profimedia Images

Preşedintele de onoare ale clubului german de fotbal Bayern Munchen, Uli Hoeness, s-a arătat şocat de recentele transferuri din mercato de vară şi a apreciat ca nebuneşti sumele record cheltuite, transmite DPA.

“Am rămas fără cuvinte văzând ce s-a întâmplat în ultimele 6-8 săptămâni în fotbalul internaţional”, a declarat fostul internaţional, în vârstă de 73 de ai, marţi, la Berlin, la un eveniment al Ligii Germane de Fotbal (DFL).

Uli Hoeness: “Am rămas fără cuvinte”

Hoeness a descris sumele de bani plătite “complet nebuneşti”, adăugând: “La un moment dat, publicul va spune: ‘Sunt complet ieşiţi din toate minţile?”.

Bayern Munchen a ratat în această vară transferurile germanilor Florian Wirtz, care a ajuns la Liverpool, şi Nick Woltemade, care a semnat pentru Newcastle United, din cauza puterii financiare superioare a cluburilor din Premier League.

Cluburile prima ligă engleză au cheltuit 3 miliarde de lire pe transferuri în perioada de mercato de vară, depăşind vechiul record, de 2,36 miliarde de lire, din 2023.

Hoeness crede că Bundesliga germană trebuie să îşi croiască propria cale şi să preia un rol de lider.

“Trebuie să arătăm putere şi să nu luăm bani de la fonduri de investiţii arăbeşti sau americane”, a mai spus Hoeness, adăugând că echipele din Bundesliga nu trebuie să considere că trebuie să accepte astfel de finanţări.

Legat de Bayern Munchen, Hoeness a previzionat o campanie europeană dificilă: “Aştept noul sezon deoarece mergem în Champions League ca şi cum am fi Hoffenheim. Nu ne aflăm pe radarul nimănui”.

DFL i-a acordat lui Hoeness un premiu de onoare pentru serviciile aduse fotbalului profesionist german.

