Amad Diallo a scris istorie, după ce a marcat în minutul 90 în Coasta de Fildeş – Ecuador 1-0. Recordul stabilit la Mondial

Amad Diallo (23 de ani) a fost “erou” în meciul câştigat de Coasta de Fildeş cu Ecuador, scor 1-0, în prima etapei a Grupei E, de la Campionatul Mondial. Partida s-a disputat la Philadelphia şi a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Partida dintre Coasta de Fildeş şi Ecuador a fost una spectaculoasă, ambele naţionale ratând mai multe ocazii. Valencia şi de două ori Minda au lovit bara, în prima repriză, pentru ecuadorieni.

Amad Diallo a scris istorie, după golul marcat în Coasta de Fildeş – Ecuador 1-0

Amad Diallo a reuşit să marcheze în minutul 90. Mijlocaşul lui Manchester United a primit o pasă de la Singo şi l-a învins pe portarul ecuadorian, Galindez, cu un şut plasat, din marginea careului.

Graţie golului marcat cu Ecuador, Amad Diallo a devenit cel mai tânăr marcator din istoria ivorienilor la Campionatul Mondial, la vârsta de 23 de ani şi 11 luni.

De asemenea, Amad Diallo a devenit şi primul jucător din istorie al lui Manchester United care reuşeşte să asigure victoria naţionalei sale cu un gol marcat după minutul 89, la Campionatul Mondial.