Amad Diallo a scris istorie, după ce a marcat în minutul 90 în Coasta de Fildeş – Ecuador 1-0. Recordul stabilit la Mondial

Amad Diallo (23 de ani) a fost “erou” în meciul câştigat de Coasta de Fildeş cu Ecuador, scor 1-0, în prima etapei a Grupei E, de la Campionatul Mondial. Partida s-a disputat la Philadelphia şi a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Partida dintre Coasta de Fildeş şi Ecuador a fost una spectaculoasă, ambele naţionale ratând mai multe ocazii. Valencia şi de două ori Minda au lovit bara, în prima repriză, pentru ecuadorieni.
Amad Diallo a scris istorie, după golul marcat în Coasta de Fildeş – Ecuador 1-0
Amad Diallo a reuşit să marcheze în minutul 90. Mijlocaşul lui Manchester United a primit o pasă de la Singo şi l-a învins pe portarul ecuadorian, Galindez, cu un şut plasat, din marginea careului.
Graţie golului marcat cu Ecuador, Amad Diallo a devenit cel mai tânăr marcator din istoria ivorienilor la Campionatul Mondial, la vârsta de 23 de ani şi 11 luni.
De asemenea, Amad Diallo a devenit şi primul jucător din istorie al lui Manchester United care reuşeşte să asigure victoria naţionalei sale cu un gol marcat după minutul 89, la Campionatul Mondial.
Amad Diallo a ajuns la şapte goluri marcate pentru Coasta de Fildeş, în cele 20 de meciuri bifate. Acesta a debutat la naţională în 2021, la vârsta de 18 ani, sub comanda selecţionerului Patrice Beaumelle.
Coasta de Fildeş şi Ecuador împart Grupa E cu Germania şi Curacao. În următorul meci, ivorienii se vor duela cu favorita grupei, pe 20 iunie, de la ora 23:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Coasta de Fildeş – Ecuador 1-0
Reprezentativa Coastei de Fildeş a învins, luni, la Philadelphia, cu scorul de 1-0 (0-0), selecţionata Ecuadorului, în grupa E de la Cupa Mondială. Unicul gol al meciului a fost marcat de Diallo, în minutul 90.
În minutul 20 al meciului, mijlocaşul Moises Caicedo a rămas la pământ câteva secunde în propria suprafaţă de pedeapsă, după un duel cu Wilfried Singo. Arbitrul francez François Letexier – care a fluierat pentru prima dată în carieră într-un meci de la Cupa Mondială – a oprit jocul pentru câteva secunde, indicându-le medicilor echipei Ecuadorului că au permisiunea să intre pe teren.
Caicedo s-a ridicat imediat, ca şi cum ar fi vrut să arate că nu are nevoie de îngrijiri medicale. Însă arbitrul francez a aplicat noua regulă: dacă un jucător accidentat provoacă o întrerupere a jocului, acesta trebuie să părăsească terenul pentru cel puţin un minut, lăsând astfel echipa sa în inferioritate numerică. Acest lucru nu a avut consecinţe, dar jucătorul de la Chelsea s-a enervat din cauza situaţiei şi a fost văzut făcând gesturi ample către arbitrul asistent, înainte de a reveni în joc după un minut.
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