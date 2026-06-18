Anglia a rupt “blestemul”, după victoria cu Croaţia de la Mondial. Ce s-a întâmplat pentru prima dată după 24 de ani

Anglia a rupt “blestemul”, după victoria cu Croaţia, scor 4-2, din prima etapă a grupelor Campionatului Mondial. Englezii au câştigat cel mai spectaculos meci de la turneul final, de până acum.
Anglia a avut parte de un debut perfect la Campionatul Mondial. Harry Kane (dublă), Jude Bellingham şi Marcus Rashford au punctat pentru naţionala lui Thomas Tuchel, iar Martin Baturina şi Petar Musa au marcat golurile croaţlor.
Anglia a rupt “blestemul”, după victoria cu 4-2 cu Croaţia de la Campionatul Mondial
Conform statisticienilor de la Opta, Anglia a obţinut prima victorie la un Campionat Mondial contra unei adversare clasate în Top 15 FIFA. Croaţia ocupă locul 11, în timp ce englezii se clasează pe 4, în clasamentul FIFA.
Ultima dată, Anglia reuşea să învingă Argentina, la Campionatul Mondial din 2002. Totodată, englezii au pierdut ultimele şase meciuri disputate cu naţionale din Top 15 FIFA.
Anglia mai împarte Grupa L cu Ghana şi Panama. În următorul meci, naţionala lui Thomas Tuchel se va duela cu africanii, partida urmând să se dispute pe 23 iunie, de la ora 23:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Anglia – Croaţia 4-2
La Dallas, croaţii au avut prima ocazie, prin Sutalo, în minutul 3, dar cei care au concretizat au fost englezii. Modric l-a lovit pe Madueke în careu, arbitrul a dictat penalti şi Livakovic a apărat şutul lui Harry Kane. Cum portarul croat nu a avut un picior pe linia porţii când atacantul lui Bayern a executat lovitura de pedeapsă, iar un jucător croat a intrat prea devreme în careu, s-a decis repetarea penalti-ului şi Kane nu a mai greşit, deschizând scorul în minutul 11.
Elevii lui Zlatko Dalic au egalat în minutul 36, când Sucic i-a pasat lui Baturina, iar acesta a înscris superb. Englezii au trecut din nou la conducere, în minutul 42, la un corner al lui Declan Rice, Kane, liber în careu, marcând cu capul. Însă la pauză s-a intrat cu scor egal, veteranul Perisic i-a pasat cu capul lui Petar Musa şi acesta l-a învins pe Pickford pentru 2-2.
Echipa lui Tuchel a revenit în avantaj în minutul 47, cu o bară-gol a lui Bellingham, apoi Livakovic a respins la Bellingham, în minutul 48, şi Declan Rice, minutul 52, pentru ca în minutul 55 goalkeeperul croat să apere incredibil la tripla ocazie engleză, scoţând fantastic la James, Gordon şi Konsa.
La poarta cealaltă, Pickford a respins şutul din careu al lui Pasalic, în minutul 76, dar englezii vor rezolva problema învingătoarei în minutul 85. Bukayo Saka l-a găsit perfect pe Rashford în careul advers, iar acesta a înscris cu siguranţă, cu un şut plasat.
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