Anglia a rupt “blestemul”, după victoria cu Croaţia de la Mondial. Ce s-a întâmplat pentru prima dată după 24 de ani

Anglia a rupt “blestemul”, după victoria cu Croaţia, scor 4-2, din prima etapă a grupelor Campionatului Mondial. Englezii au câştigat cel mai spectaculos meci de la turneul final, de până acum.

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Anglia a avut parte de un debut perfect la Campionatul Mondial. Harry Kane (dublă), Jude Bellingham şi Marcus Rashford au punctat pentru naţionala lui Thomas Tuchel, iar Martin Baturina şi Petar Musa au marcat golurile croaţlor.

Anglia a rupt “blestemul”, după victoria cu 4-2 cu Croaţia de la Campionatul Mondial

Conform statisticienilor de la Opta, Anglia a obţinut prima victorie la un Campionat Mondial contra unei adversare clasate în Top 15 FIFA. Croaţia ocupă locul 11, în timp ce englezii se clasează pe 4, în clasamentul FIFA.

Ultima dată, Anglia reuşea să învingă Argentina, la Campionatul Mondial din 2002. Totodată, englezii au pierdut ultimele şase meciuri disputate cu naţionale din Top 15 FIFA.

Anglia mai împarte Grupa L cu Ghana şi Panama. În următorul meci, naţionala lui Thomas Tuchel se va duela cu africanii, partida urmând să se dispute pe 23 iunie, de la ora 23:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.