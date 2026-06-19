Aşa ceva nu s-a mai întâmplat la Mondiale de la România – Argentina 3-2, meciul de suflet al “Generaţiei de Aur”

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Canada a surclasat Qatar cu 6-0 şi a egalat un record deţinut de România la Mondiale. Canadienii au reuşit o peformanţă pe care Hagi şi ai lui şi-o permiteau chiar în duelul cu Argentina, din 1994.

Astfel, în prima repriză a meciului cu Qatar, Canada a trimis 8 şuturi pe poarta adversă, o bornă pe care o atingea şi România în primul act al partidei cu Argentina, în care tricolorii se impuneau cu 3-2.

Canada a egalat recordul Rom â niei de la Mondiale

„Cele opt șuturi pe poartă ale Canadei până la pauză împotriva Qatarului au reprezentat cel mai mare număr de șuturi cadrate în prima repriză a unui meci de Cupă Mondială de la România în 1994 împotriva Argentinei (tot opt)”, susţine Opta.

8 – Canada’s eight shots on target through half-time against Qatar were the most in the first half of a FIFA World Cup match since Romania in 1994 vs. Argentina (also eight).

North. pic.twitter.com/zOOUZnSeFZ

— OptaJoe (@OptaJoe) June 18, 2026