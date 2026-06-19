Autogoluri pe bandă rulantă la Cupa Mondială! World Cup 2026 poate intra în istorie

Cupa Mondială din 2026 iese în evidență printr-un număr extrem de mare de autogoluri, deși turneul nu a trecut nici măcar de prima sa treime. Odată cu execuția în proprie poartă a australianului Burgess în meciul cu Statele Unite ale Americii, la WC 2026 s-a atins borna de șapte astfel de momente, aproape de un număr istoric.

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Duelul dintre Statele Unite ale Americii și Australia a fost marcat de un nou autogol, al doilea de care beneficiază “yankeii” la această ediție de Cupă Mondială. Fundașul Cameron Burgess a marcat în proprie poartă în încercarea de a scoate mingea din careu.

7 autogoluri la Cupa Mondială. Turneul din 2026, pe urmele ediției din 2018

Momentul respectiv a marcat al șaptelea autogol de la această ediție a Cupei Mondiale în partida cu numărul 29 de la turneul final. În cazul în care aceste episoade nefericite se vor repeta cu aceeași constanță până la finalul competiției, atunci World Cup 2026 va intra în istorie.

La o singură Cupă Mondială s-au înscris mai multe goluri în proprie poartă, cea din Rusia din 2018, când au fost 12 la număr. Astfel, există posibilitatea ca ediția din 2026, în care sunt și mai multe meciuri, să devină cea cu cele mai multe astfel de momente.

7 – There’s already been seven own goals scored at the 2026 FIFA World Cup – only the 2018 edition has seen more scored (12).

Oops. pic.twitter.com/2d8q4zopHn

— OptaJoe (@OptaJoe) June 19, 2026