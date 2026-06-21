Bornă fabuloasă pentru Lamine Yamal! Ierarhia în care senzația Spaniei e depășită doar de Pele

Lamine Yamal a marcat primul său gol la Cupa Mondială și a intrat în istoria fotbalului. Odată cu reușita din partida dintre Spania și Arabia Saudită, starul ibericilor a intrat într-un top select în care doar legendarul Pele, cel mai mare fotbalist din istoria World Cup, e peste el.
Lamine Yamal a “deschis balul” pentru Spania în confruntarea contra Arabiei Saudite din etapa cu numărul 2 din faza grupelor de la Cupa Mondială. După doar 10 minute, superstarul Barcelonei a marcat din pasa lui Mikel Oyarzabal după ce a primit un balon în gura porții.
Yamal, doar sub Pele
Odată cu reușita sa, Yamal a devenit al doilea cel mai tânăr jucător din istoria fotbalului care marchează atât la Cupa Mondială, cât și la turneul contiental aferent, în cazul său EURO 2024, unde a înscris contra Franței. Fotbalistul de 18 ani a realizat acest lucru la 18 ani și 343 de zile.
Singurul fotbalist care a făcut acest lucru la o vârstă și mai fragedă a fost Pele, care a făcut asta la 18 ani și 138 de zile, în anul 1959. Evident, în cazul lui “O Rei”, acest lucru s-a întâmplat în 1959, după o ediție de Copa America.
#OJOALDATO – Lamine Yamal (18 años y 343 días) es el SEGUNDO jugador más joven en la historia del fútbol en anotar en la Copa del Mundo y en un torneo continental (la Eurocopa, en su caso). Pelé completó la dupla Copa del Mundo + Copa América con 18 años y 138 días en 1959. pic.twitter.com/hKeMsjEZl3
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 21, 2026
De asemenea, grație reușitei sale, starul spaniol a devenit doar al doilea fotbalist care are maxim 18 ani și care reușește să deschidă scorul într-un meci de Cupă Mondială. Primul a fost Pele, care la 17 ani făcea acest lucru într-un duel dintre Brazilia și Țara Galilor.
18 – Lamine Yamal is only the second player aged 18 or younger to open the scoring in a FIFA World Cup match – the other was a 17-year-old Pelé for Brazil v Wales in 1958.
Emulating. pic.twitter.com/Pf3ty86zdI
— OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2026
- Trei concluzii după Spania – Arabia Saudită 4-0: revanșa lui Oyarzabal și efectul Yamal
- Spania – Arabia Saudită 4-0. Ibericii, lecţie de fotbal la Cupa Mondială, cu Yamal decisiv
- Un român, peste Lamine Yamal în clasamentul celor mai tineri marcatori de la Cupa Mondială. Despre cine e vorba
- Istoric! Lamine Yamal a marcat primul său gol la Cupa Mondială
- Noul star din fotbal poate ajunge la Real Madrid. Jucătorul a strălucit la World Cup și e pe lista lui Perez