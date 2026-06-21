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Bornă fabuloasă pentru Lamine Yamal! Ierarhia în care senzația Spaniei e depășită doar de Pele

Andrei Nicolae Publicat: 21 iunie 2026, 20:07

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Bornă fabuloasă pentru Lamine Yamal! Ierarhia în care senzația Spaniei e depășită doar de Pele

Lamine Yamal, după golul marcat în Spania - Arabia Saudită / Getty Images

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Lamine Yamal a marcat primul său gol la Cupa Mondială și a intrat în istoria fotbalului. Odată cu reușita din partida dintre Spania și Arabia Saudită, starul ibericilor a intrat într-un top select în care doar legendarul Pele, cel mai mare fotbalist din istoria World Cup, e peste el.

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Lamine Yamal a “deschis balul” pentru Spania în confruntarea contra Arabiei Saudite din etapa cu numărul 2 din faza grupelor de la Cupa Mondială. După doar 10 minute, superstarul Barcelonei a marcat din pasa lui Mikel Oyarzabal după ce a primit un balon în gura porții.

Yamal, doar sub Pele

Odată cu reușita sa, Yamal a devenit al doilea cel mai tânăr jucător din istoria fotbalului care marchează atât la Cupa Mondială, cât și la turneul contiental aferent, în cazul său EURO 2024, unde a înscris contra Franței. Fotbalistul de 18 ani a realizat acest lucru la 18 ani și 343 de zile.

Singurul fotbalist care a făcut acest lucru la o vârstă și mai fragedă a fost Pele, care a făcut asta la 18 ani și 138 de zile, în anul 1959. Evident, în cazul lui “O Rei”, acest lucru s-a întâmplat în 1959, după o ediție de Copa America.

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De asemenea, grație reușitei sale, starul spaniol a devenit doar al doilea fotbalist care are maxim 18 ani și care reușește să deschidă scorul într-un meci de Cupă Mondială. Primul a fost Pele, care la 17 ani făcea acest lucru într-un duel dintre Brazilia și Țara Galilor.

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