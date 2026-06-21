Bornă fabuloasă pentru Lamine Yamal! Ierarhia în care senzația Spaniei e depășită doar de Pele

Lamine Yamal a marcat primul său gol la Cupa Mondială și a intrat în istoria fotbalului. Odată cu reușita din partida dintre Spania și Arabia Saudită, starul ibericilor a intrat într-un top select în care doar legendarul Pele, cel mai mare fotbalist din istoria World Cup, e peste el.

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Lamine Yamal a “deschis balul” pentru Spania în confruntarea contra Arabiei Saudite din etapa cu numărul 2 din faza grupelor de la Cupa Mondială. După doar 10 minute, superstarul Barcelonei a marcat din pasa lui Mikel Oyarzabal după ce a primit un balon în gura porții.

Yamal, doar sub Pele

Odată cu reușita sa, Yamal a devenit al doilea cel mai tânăr jucător din istoria fotbalului care marchează atât la Cupa Mondială, cât și la turneul contiental aferent, în cazul său EURO 2024, unde a înscris contra Franței. Fotbalistul de 18 ani a realizat acest lucru la 18 ani și 343 de zile.

Singurul fotbalist care a făcut acest lucru la o vârstă și mai fragedă a fost Pele, care a făcut asta la 18 ani și 138 de zile, în anul 1959. Evident, în cazul lui “O Rei”, acest lucru s-a întâmplat în 1959, după o ediție de Copa America.

#OJOALDATO – Lamine Yamal (18 años y 343 días) es el SEGUNDO jugador más joven en la historia del fútbol en anotar en la Copa del Mundo y en un torneo continental (la Eurocopa, en su caso). Pelé completó la dupla Copa del Mundo + Copa América con 18 años y 138 días en 1959. pic.twitter.com/hKeMsjEZl3

— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 21, 2026