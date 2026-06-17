Ce a putut spune Lionel Messi după ce l-a depăşit pe brazilianul Ronaldo şi a intrat în istoria fotbalului

Lionel Messi (38 de ani) a reuşit un hattrick senzaţional la meciul de debut al Argentinei la Campionatul Mondial 2026, 3-0 cu Algeria.

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În urma uriaşei triple, starul “Pumelor” l-a egalat pe Miroslav Klose în topul celor mai buni marcatori din istoria campionatelor mondiale, depăşindu-l şi pe uriaşul brazilian Ronaldo.

Lionel Messi l-a egalat pe Miroslav Klose

Chiar şi aşa, pentru Messi, aceasta este doar o statistică. Asta în contextul în care Kylian Mbappe are şi el 14 reuşite şi, ţinând cont de vârsta lui (27 de ani), va mai poate prinde măcar două ediţii.

“Este o onoare să fiu aici, pentru ceea ce înseamnă să fii alături de Klose, şi de Ronaldo. Dar nu ştiu dacă înseamnă mare lucru. Şi Mbappé este aici şi a marcat de două ori.

Este doar o statistică, nimic mai mult. Chiar dacă este o onoare să concurezi cu ei, nu înseamnă nimic. Ronaldo a fost unul dintre cei mai mari şi nu este numărul unu; este doar o statistică”, a spus Messi.