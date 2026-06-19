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Ce gafă sinistră! Au fost demişi în bloc după ce au anunţat moartea tatălui lui Lionel Messi

Dan Roșu Publicat: 19 iunie 2026, 15:07

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Ce gafă sinistră! Au fost demişi în bloc după ce au anunţat moartea tatălui lui Lionel Messi

Jorge Messi şi Celia Cuccittini - Getty Images

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Postul de televiziune argentinian Luzu TV a anunţat, în mod eronat, moartea tatălui starului fotbalului Lionel Messi. Ca urmare, unii angajaţi au fost concediaţi, relatează Le Figaro.

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Lacrimile lui Lionel Messi, vărsate în timpul victoriei Argentinei împotriva Algeriei (3-0) la 16 iunie, la Cupa Mondială din 2026, au stârnit curiozitate. Joi seara, familia starului fotbalului a dezvăluit că tatăl său, Jorge Messi, „trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere al sănătăţii”. Acest comunicat al familiei a venit ca răspuns la ştirea falsă difuzată de canalul digital Luzu TV, care anunţa decesul lui Jorge Messi.

Ce gafă sinistră! Au fost demişi în bloc după ce au anunţat moartea tatălui lui Lionel Messi

„Vreau să spun că ceea ce tocmai s-a întâmplat în emisiunea Luzu (difuzată pe YouTube şi Twitch, n.r.) mă revoltă la fel de mult ca pe voi toţi. Acest lucru nu mă reprezintă şi nu reflectă ceea ce dorim să transmitem prin munca noastră. Sunt total în dezacord”, a declarat furios Nicolas Occhiato, fondatorul şi producătorul canalului respectiv, pe reţeaua socială X, denunţând „o eroare inadmisibilă”.

„Prezint scuze familiei Messi”

Imediat după aceea, Luzu TV a declarat că regretă „profund” difuzarea ştirii false „fără o verificare prealabilă”. „De aceea, conducerea Luzu TV a luat decizia de a concedia toate persoanele implicate, iar Florencia Peña (prezentatoarea emisiunii care a anunţat informaţia falsă, n.r.) a decis să se retragă”, a adăugat Luzu TV.

La rândul său, Florencia Peña a postat un mesaj pe X. „Prezint scuze familiei Messi pentru acest moment teribil prin care, îmi imaginez, trece acum. Mi-e cu adevărat ruşine că am contribuit la această suferinţă”, a spus ea, înainte de a explica că „această informaţie falsă mi-a fost comunicată în direct” şi că nu ea a fost sursa acesteia, ci s-a limitat doar la a o transmite mai departe.

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„Recunosc totuşi partea mea de responsabilitate în această eroare şi de aceea am decis să pun capăt colaborării mele cu Luzu TV”, a concluzionat ea.

Familia lui Lionel Messi îşi exprimase „profundul disconfort faţă de lipsa de sensibilitate, respect şi discreţie de care au dat dovadă anumite persoane în ceea ce priveşte aspecte care ţin strict de viaţa privată a familiei”.

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