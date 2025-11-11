Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristiano Ronaldo a făcut anunțul. Cupa Mondială din 2026, "ultimul dans" pentru superstarul portughez - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Cristiano Ronaldo a făcut anunțul. Cupa Mondială din 2026, “ultimul dans” pentru superstarul portughez

Cristiano Ronaldo a făcut anunțul. Cupa Mondială din 2026, “ultimul dans” pentru superstarul portughez

Andrei Nicolae Publicat: 11 noiembrie 2025, 15:26

Comentarii
Cristiano Ronaldo a făcut anunțul. Cupa Mondială din 2026, ultimul dans pentru superstarul portughez

Cristiano Ronaldo, în timpul unui meci / Profimedia

Cristiano Ronaldo a clarificat, marţi, situaţia privind retragerea sa, afirmând că va agăţa ghetele în cui “în unul sau doi ani”, după ce a anunţat public că se va retrage în curând.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul portughez, autor a peste 950 de goluri în club şi în echipa naţională, a debutat în adolescenţă la Sporting în 2002 şi a declarat într-un interviu că se va retrage în curând pentru a petrece timp cu familia.

Cristiano Ronaldo, discurs despre eventuala retragere

Ronaldo şi-a prelungit contractul cu clubul saudit Al-Nassr până în 2027 în luna iunie, iar portughezul în vârstă de 40 de ani vizează şi Cupa Mondială de anul viitor, singurul titlu important care îi lipseşte din palmares. “Pentru mine, «în curând» înseamnă peste 10 ani… Nu, glumesc“, a declarat Ronaldo prin videoconferinţă în cadrul unui summit mondial privind turismul şi investiţiile organizat în Arabia Saudită.

Mă bucur din plin de momentul prezent. După cum ştiţi, în fotbal, când îmbătrâneşti, lunile trec foarte repede. Mă simt foarte bine în acest moment. Marchez goluri, sunt la fel de rapid şi de agil.

Îmi face mare plăcere să joc în echipa naţională. Dar să fim sinceri. Când spun «în curând», mă refer probabil la un an sau doi”, a declarat Ronaldo.

Reclamă
Reclamă

Cupa Mondială din 2026, ultimul turneu important la care va participa Ronaldo

În timp ce Portugalia este pe cale să se califice pentru Cupa Mondială din 2026, Ronaldo a confirmat că turneul care va fi transmis în universul Antena va fi ultimul său turneu pe cea mai mare scenă a fotbalului.

Absolut, da, pentru că voi avea 41 de ani (la Cupa Mondială)”, a declarat Ronaldo, care este şi cel mai bun marcator din istorie, cu 143 de goluri în echipa naţională. “Am dat totul pentru fotbal. Sunt în acest mediu de 25 de ani. Am făcut totul, am numeroase recorduri în diferite contexte, atât la club, cât şi în echipa naţională”.

Ronaldo a declarat că ştie că va intra în istorie ca unul dintre cei mai buni jucători din toate timpurile. Dar fiul său, Cristiano Jr, care îi calcă pe urme jucând pentru echipa Portugaliei sub 16 ani, poate fi mai bun decât tatăl său? “Ca oameni, nu ne dorim niciodată ca cineva să fie mai bun decât noi. Dar îmi doresc ca toţi copiii mei să fie mai buni decât mine. Nu voi fi niciodată gelos pe el“, a declarat el.

rar,masini second handrar,masini second hand
Reclamă

Nu vreau să-l presez, pentru că ceea ce îmi doresc pentru el este să fie fericit. Nu contează dacă vrea să joace fotbal sau să practice un alt sport. Fii fericit, fii liber.

Nu lăsa comportamentul tău să fie dictat de cel al tatălui tău, pentru că este o povară enormă. Este o nouă generaţie, o generaţie diferită. Ei gândesc diferit, trăiesc diferit. Dar, ca tată, sunt aici pentru a-l ajuta să devină ceea ce îşi doreşte“, a adăugat marele jucător portughez, potrivit news.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Scene ireale, desprinse parcă din Mad Max, cu ruşii în timp ce intră în Pokrovsk: Soldaţii profită de ceaţă
Observator
Scene ireale, desprinse parcă din Mad Max, cu ruşii în timp ce intră în Pokrovsk: Soldaţii profită de ceaţă
Recidivă! Fără spectatori la meciul lui FCSB din Europa League!
Fanatik.ro
Recidivă! Fără spectatori la meciul lui FCSB din Europa League!
17:31
Lionel Messi a dezvăluit de ce a plecat cu un gust amar de la Barcelona: “Acela era planul meu, asta voiam”
17:29
EXCLUSIVAlex Chipciu: “Meciul cu Bosnia va fi mai greu decât cu Austria. Trebuie să avem alte arme”
17:10
1 milion de dolari pentru Cosmin Contra. Ce club a fost obligat de FIFA să-i plătească daune
16:43
Situație ireală la Cupa Mondială din 2026. Un permis de parcare, mai scump decât un bilet de meci la CM 2022
16:42
EXCLUSIV“Cel mai important meci” Valentin Mihăilă a spus care e obiectivul naţionalei înaintea partidei cu Bosnia
16:41
EXCLUSIVReacţia lui Mihai Teja în scandalul pariurilor: “Cei care greşesc, să plătească. Cum îţi aşterni, aşa dormi…”
Vezi toate știrile
1 Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion 2 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 3 UPDATEMihai Rotaru îi caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Noul nume apărut pe lista patronului din Bănie 4 Dumitru Dragomir a găsit înlocuitor pentru Rădoi la Universitatea Craiova. Variantă șoc pentru Mihai Rotaru 5 Daniel Bîrligea nu a plecat cu autocarul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat cu atacantul, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali 6 Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3
Citește și
Cele mai citite
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România