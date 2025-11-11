Cristiano Ronaldo a făcut anunțul. Cupa Mondială din 2026, "ultimul dans" pentru superstarul portughez - Antena Sport

Cristiano Ronaldo a clarificat, marţi, situaţia privind retragerea sa, afirmând că va agăţa ghetele în cui “în unul sau doi ani”, după ce a anunţat public că se va retrage în curând.
Atacantul portughez, autor a peste 950 de goluri în club şi în echipa naţională, a debutat în adolescenţă la Sporting în 2002 şi a declarat într-un interviu că se va retrage în curând pentru a petrece timp cu familia.
Cristiano Ronaldo, discurs despre eventuala retragere
Ronaldo şi-a prelungit contractul cu clubul saudit Al-Nassr până în 2027 în luna iunie, iar portughezul în vârstă de 40 de ani vizează şi Cupa Mondială de anul viitor, singurul titlu important care îi lipseşte din palmares. “Pentru mine, «în curând» înseamnă peste 10 ani… Nu, glumesc“, a declarat Ronaldo prin videoconferinţă în cadrul unui summit mondial privind turismul şi investiţiile organizat în Arabia Saudită.
“Mă bucur din plin de momentul prezent. După cum ştiţi, în fotbal, când îmbătrâneşti, lunile trec foarte repede. Mă simt foarte bine în acest moment. Marchez goluri, sunt la fel de rapid şi de agil.
Îmi face mare plăcere să joc în echipa naţională. Dar să fim sinceri. Când spun «în curând», mă refer probabil la un an sau doi”, a declarat Ronaldo.
Cupa Mondială din 2026, ultimul turneu important la care va participa Ronaldo
În timp ce Portugalia este pe cale să se califice pentru Cupa Mondială din 2026, Ronaldo a confirmat că turneul care va fi transmis în universul Antena va fi ultimul său turneu pe cea mai mare scenă a fotbalului.
“Absolut, da, pentru că voi avea 41 de ani (la Cupa Mondială)”, a declarat Ronaldo, care este şi cel mai bun marcator din istorie, cu 143 de goluri în echipa naţională. “Am dat totul pentru fotbal. Sunt în acest mediu de 25 de ani. Am făcut totul, am numeroase recorduri în diferite contexte, atât la club, cât şi în echipa naţională”.
Ronaldo a declarat că ştie că va intra în istorie ca unul dintre cei mai buni jucători din toate timpurile. Dar fiul său, Cristiano Jr, care îi calcă pe urme jucând pentru echipa Portugaliei sub 16 ani, poate fi mai bun decât tatăl său? “Ca oameni, nu ne dorim niciodată ca cineva să fie mai bun decât noi. Dar îmi doresc ca toţi copiii mei să fie mai buni decât mine. Nu voi fi niciodată gelos pe el“, a declarat el.
“Nu vreau să-l presez, pentru că ceea ce îmi doresc pentru el este să fie fericit. Nu contează dacă vrea să joace fotbal sau să practice un alt sport. Fii fericit, fii liber.
Nu lăsa comportamentul tău să fie dictat de cel al tatălui tău, pentru că este o povară enormă. Este o nouă generaţie, o generaţie diferită. Ei gândesc diferit, trăiesc diferit. Dar, ca tată, sunt aici pentru a-l ajuta să devină ceea ce îşi doreşte“, a adăugat marele jucător portughez, potrivit news.ro.
