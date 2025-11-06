Cristiano Ronaldo, noi "săgeţi" către Lionel Messi: "Dacă Portugalia câştigă Cupa Mondială, va şoca lumea" - Antena Sport

Închide meniul
Cristiano Ronaldo, noi "săgeţi" către Lionel Messi: "Dacă Portugalia câştigă Cupa Mondială, va şoca lumea"

Campionatul Mondial 2026

Cristiano Ronaldo, noi "săgeţi" către Lionel Messi: "Dacă Portugalia câştigă Cupa Mondială, va şoca lumea"

Publicat: 6 noiembrie 2025, 18:19

Cristiano Ronaldo, noi săgeţi către Lionel Messi: Dacă Portugalia câştigă Cupa Mondială, va şoca lumea

Cristiano Ronaldo şi Lionel Messi / Colaj Profimedia

Cristiano Ronaldo a făcut mai multe declaraţii care au făcut înconjurul lumii în interviul acordat lui Piers Morgan. Portughezul a vorbit despre Cupa Mondială, dar şi despre rivalul său, Lionel Messi.

În 2022, Argentina a cucerit Cupa Mondială în Qatar, după o finală nebună cu Franţa, câştigată la loviturile de departajare. Acesta era singurul trofeu major care îi lipsea lui Messi, iar mulţi au considerat din acel moment că argentinianul este cel mai bun jucător din istorie, în condiţiile în care Cristiano Ronaldo nici măcar nu s-a apropiat de acest trofeu.

Cristiano Ronaldo, despre titlul mondial cucerit de Lionel Messi în 2022: “Argentina e obişnuită să câştige”

Dacă mai întâi a spus că visul său nu a fost niciodată câştigarea Cupei Mondiale, fiind de părere că meciurile unui turneu final nu pot stabili dacă un jucător este sau nu cel mai bun din istorie, Cristiano Ronaldo a făcut o altă declaraţie care i-a pus pe jar pe fanii lui Lionel Messi.

Portughezul susţine că Argentina, echipă care a mai câştigat de două ori titlul mondial, în 1978 şi 1986, este o ţară obişnuită să câştige, cu mult înaintea lui Lionel Messi. În ceea ce priveşte Portugalia, naţională care nu a cucerit niciodată titlul suprem din fotbal, câştigarea titlului mondial ar reprezenta o surpriză uriaşă, consideră CR7:

“Câte Cupe Mondiale a câştigat Argentina înaintea lui Lionel Messi? Ei sunt obişnuiţi să câştige. Dacă Portugalia va câştiga Cupa Mondială, atunci va şoca lumea”, a spus Cristiano Ronaldo, în interviul acordat lui Piers Morgan.

În prima parte a interviului, Cristiano Ronaldo a dat verdictul despre rivalul său, iar portughezul nu a stat prea mult pe gânduri când a spus că nu consideră că Lionel Messi nu este mai bun decât el:

“Messi mai bun decât mine? Nu sunt de acord cu asta. Nu vreau să fiu modest”, a spus Cristiano Ronaldo, în prima parte a interviului.

Cristiano Ronaldo şi Lionel Messi vor lupta vara viitoare, din nou, pentru cel mai râvnit trofeu din fotbalul mondial. World Cup 2026, turneu final care va fi găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic va fi transmis în Universul Antena.

