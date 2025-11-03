„Messi mai bun decât mine?”. Cristiano Ronaldo nu s-a ferit și a dat un răspuns categoric - Antena Sport

Cristiano Ronaldo a fost întrebat dacă Lionel Messi este mai bun decât el și a oferit un răspuns categoric. Starul lusitan ajuns la 40 de ani își continuă rivalitatea cu sud-americanul, care e cu doi ani mai tânăr decât el.
Cristiano Ronaldo a oferit un interviu prietenului jurnalist Piers Morgan, iar una dintre întrebările primite a fost legate de rivalul de la Inter Miami.
„Messi mai bun decât mine?”. Cristiano Ronaldo, răspuns categoric
Fără să stea prea mult timp pe gânduri, Cristiano Ronaldo a declarat că nu-l consideră pe Lionel Messi mai bun decât el. Cei doi au împărțit o rivalitate istorică pe vremea când evoluau la Real Madrid, respectiv Barcelona.
„Messi mai bun decât mine? Nu sunt de acord cu asta. Nu vreau să fiu modest”, a declarat Cristiano Ronaldo, în interviul oferit lui Piers Morgan, care urmează să fie lansat în întregime.
Recent, și Lionel Messi a oferit declarații despre Cristiano Ronaldo. Starul sud-american a avut doar cuvinte de laudă la adresa rivalului său: „Am mult respect și admirație pentru Cristiano Ronaldo și pentru cariera pe care a avut-o și pe care o are în continuare. Încă concurează la cel mai înalt nivel.
Competiția cu el a fost pe teren… Fiecare dintre noi voia să dea tot ce e mai bun pentru echipa sa. Totul a rămas pe teren”, spunea Messi despre CR7.
