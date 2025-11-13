Cristiano Ronaldo, eliminat în Irlanda - Portugalia! Gest inexplicabil al starului! Poate rata startul World Cup - Antena Sport

Închide meniul
Cristiano Ronaldo, eliminat în Irlanda - Portugalia! Gest inexplicabil al starului! Poate rata startul World Cup

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Cristiano Ronaldo, eliminat în Irlanda – Portugalia! Gest inexplicabil al starului! Poate rata startul World Cup

Cristiano Ronaldo, eliminat în Irlanda – Portugalia! Gest inexplicabil al starului! Poate rata startul World Cup

Bogdan Stănescu Publicat: 13 noiembrie 2025, 23:25

Cristiano Ronaldo, eliminat în Irlanda – Portugalia! Gest inexplicabil al starului! Poate rata startul World Cup

Cristiano Ronaldo, nervos, în meciul Irlanda - Portugalia / Profimedia Images

Cristiano Ronaldo (40 de ani) a fost eliminat în meciul Irlanda – Portugalia. La scorul de 2-0 pentru irlandezi, Cristiano Ronaldo l-a lovit cu cotul pe O’Shea. Ronaldo nu s-a oprit aici, l-a ironizat pe O’Shea, făcându-i semn că e plângăcios fiindcă se afla la pământ.

Centralul partidei îi acordase iniţial doar cartonaşul galben, dar i-a arătat roşu după intervenţia VAR.

Cristiano Ronaldo ar putea rata primele partide de la World Cup 2026

Gestul nesportiv l-ar putea costa câteva etape de suspendare pe Cristiano Ronaldo. Pentru lovirea adversarului Cristiano Ronaldo riscă trei etape de suspendare. După înfrângerea cu 2-0 cu Irlanda, Portugalia e în continuare lider în grupa F de calificare la World Cup, cu 10 puncte. Pe 2 e acum Ungaria, cu 8 puncte, iar pe 3 Irlanda, cu 7 puncte. Portugalia mai are de jucat cu Armenia.

Probabil pe fondul rezultatului surprinzător, Ronaldo a cedat nervos. Dacă va primi 3 etape de suspendare, va rata partida cu Armenia şi următoarele două meciuri din grupa Portugaliei de la World Cup 2026.

După eliminare, Ronaldo l-a ironizat pe arbitrul Glenn Nyberg pentru că i-a acordat cartonaşul roşu şi i-a aplaudat ironic pe suporterii irlandezi, care îl huiduiseră anterior pe toată durata jocului.

Ronaldo a anunţat că Mondialul din America va fi ultimul la care va participa. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, la fel ca turneul final al Campionatului Mondial din 2030.

Ronaldo va rata cu siguranţă partida Portugaliei cu Armenia, de duminică, 16 noiembrie, de la ora 16:00. În principiu, cu un egal, Portugalia se califică la World Cup 2026.

Este primul cartonaş roşu pe care Ronaldo îl încasează la naţionala Portugaliei. Disputa lui Ronaldo cu O’Shea nu este prima. În preliminariile Mondialului din 2022, în timpul unui meci Portugalia – Irlanda, O’Shea i-a mişcat mingea lui Ronaldo în timp ce starul se pregătea să execute un penalty. Ronaldo l-a împins atunci pe O’Shea.

