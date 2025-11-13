Cristiano Ronaldo, eliminat în Irlanda - Portugalia! Gest inexplicabil al starului! Poate rata startul World Cup - Antena Sport

Cristiano Ronaldo (40 de ani) a fost eliminat în meciul Irlanda – Portugalia. La scorul de 2-0 pentru irlandezi, Cristiano Ronaldo l-a lovit cu cotul pe O’Shea. Ronaldo nu s-a oprit aici, l-a ironizat pe O’Shea, făcându-i semn că e plângăcios fiindcă se afla la pământ.

Centralul partidei îi acordase iniţial doar cartonaşul galben, dar i-a arătat roşu după intervenţia VAR.

Cristiano Ronaldo ar putea rata primele partide de la World Cup 2026

Gestul nesportiv l-ar putea costa câteva etape de suspendare pe Cristiano Ronaldo. Pentru lovirea adversarului Cristiano Ronaldo riscă trei etape de suspendare. După înfrângerea cu 2-0 cu Irlanda, Portugalia e în continuare lider în grupa F de calificare la World Cup, cu 10 puncte. Pe 2 e acum Ungaria, cu 8 puncte, iar pe 3 Irlanda, cu 7 puncte. Portugalia mai are de jucat cu Armenia.

Probabil pe fondul rezultatului surprinzător, Ronaldo a cedat nervos. Dacă va primi 3 etape de suspendare, va rata partida cu Armenia şi următoarele două meciuri din grupa Portugaliei de la World Cup 2026.

După eliminare, Ronaldo l-a ironizat pe arbitrul Glenn Nyberg pentru că i-a acordat cartonaşul roşu şi i-a aplaudat ironic pe suporterii irlandezi, care îl huiduiseră anterior pe toată durata jocului.