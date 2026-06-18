Programul zilei a 8-a de la Campionatul Mondial. Ce meciuri sunt transmise pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Programul zilei a 8-a de la Campionatul Mondial | După o săptămână plină de meciuri, prima etapă a grupelor turneului final a ajuns la final. Astăzi se vor disputa primele meciuri din runda a doua a grupelor.
În primul meci al zilei, Cehia se va duela cu Africa de Sud, de la ora 19:00. Ambele formaţii au pierdut în prima rundă, cu Coreea de Sud, respectiv Mexic. Acestea se vor duela tot astăzi, de la ora 04:00.
Programul zilei a 8-a de la Campionatul Mondial
De la ora 22:00 se va disputa meciul dintre Elveţia şi Bosnia, din Grupa B. În prima rundă, acestea au remizat cu Qatar, respectiv Canada. Naţionala gazdă îi va înfrunta pe qatarezi de la ora 01:00.
Programul zilei a 8-a de la Campionatul Mondial:
- Cehia – Africa de Sud – 19:00 (Antena 1, AntenaPLAY)
- Elveţia – Bosnia – 22:00 (Antena 1, AntenaPLAY)
- Canada – Qatar – 01:00 (Antena 1, AntenaPLAY)
- Mexic – Coreea de Sud – 04:00 (Antena 1, AntenaPLAY)
Jovo Lukic va avea din nou şansa să iasă la rampă, după golul superb marcat în meciul de debut, cu Canada. Atacantul de la U Cluj a înscris pentru Bosnia, el înlocuindu-l în primul 11 pe veteranul Edin Dzeko.
De cealaltă parte, Elveţia vrea să spele “ruşinea” din prima rundă a grupelor. Fosta adversară a României s-a încurcat cu Qatar, partida terminându-se cu scorul de 1-1.
Grupa A
Lotul Cehiei
- Portari: Lucas Hornicek (Braga), Jindrich Stanek (Slavia Praga), Matej Kovar (PSV)
- Fundași: Vladimir Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia Praga), Tomas Holes (Slavia Praga), Robin Hranac (Hoffenheim), Stepan Chaloupek (Slavia Praga), David Jurasek (Slavia Praga), Ladislav Krejci (Wolves), Jaroslav Zeleny (Sparta Praga), David Zima (Slavia Praga)
- Mijlocași: Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Lukas Provod (Slavia Praga), Michal Sadilek (Slavia Praga), Hugo Sochurek (Sparta Praga), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomas Soucek (West Ham), Pavel Sulc (Lyon), Denis Visinsky (Viktoria Plzen)
- Atacanți: Adam Hlozek (Hoffenheim), Tomas Chory (Slavia Praga), Mojmir Chytil (Slavia Praga), Jan Kuchta (Sparta Praga), Patrik Schick (Bayer Leverkusen)
Selecţioner: Miroslav Koubek
Lotul Mexicului
- Portari: Raul Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol/Cipru), Carlos Acevedo (Santos Laguna/Mexic)
- Fundași: Israel Reyes (America), Jorge Sanchez (PAOK Salonic/Grecia), Cesar Montes (Lokomotiv Moscova/Rusia), Johan Vasquez (Genoa/Italia), Jesus Gallardo (Toluca/Mexic), Mateo Chavez (Alkmaar/Olanda)
- Mijlocași: Edson Alvarez (West Ham/Anglia), Luis Romo (Guadalajara), Obed Vargas (Atletico Madrid/Spania), Brian Gutierrez (Guadalajara), Orbelin Pineda (AEK Atena/Grecia), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Tijuana), Cesar Huerta (Anderlecht/Belgia), Alvaro Fidalgo (Betis Sevilla/Spania), Luis Chavez (Dinamo Moscova/Rusia).
- Atacanți: Roberto Alvarado (Guadalajara), Alexis Vega (Toluca), Julian Quinones (Al-Qadisiyah/Arabia Saudită), Santiago Gimenez (AC Milan/Italia), Guillermo Martinez (Pumas), Armando Gonzalez (Guadalajara), Raul Jiménez (Fulham/Anglia)
- Selecţioner: Javier Aguirre
Lotul Africii de Sud
- Portari: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates)
Fundași: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (all Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union, USA), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (ambii Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96, Germany), Samukele Kabini (Molde FK, Norway), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire, USA)
- Mijlocași: Teboho Mokoena, Jayden Adams (both Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela, Portugal)
- Atacanți: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (all Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley, England), Iqraam Rayners, Themba Zwane (both Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol, Cyprus)
- Selecţioner: Hugo Broos
Lotul Coreei de Sud
- Portari: Kim Seung-Gyu (FC Tokyo), Song Bum-Keun (Jeonbuk), Jo Hyeon-Woo (Ulsan Hyundai)
- Fundași: Kim Moon-Hwan (Daejeon), Kim Min-Jae (Bayern Munich), Kim Tae-Hyeon (Kashima Antlers), Park Jin-Seob (Zhejiang Professional), Seol Young-Woo (Steaua Roșie), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Lee Ki-Hyuk (Gangwon), Lee Tae-Seok (Austria Vienna), Lee Han-Beom (FC Midtjylland), Cho Yu-Min (Al Sharjah).
- Mijlocași: Kim Jin-Gyu (Jeonbok), Bae Jun-Ho (Stoke City), Paik Seung-Ho (Birmingham City), Yang Hyun-Jun (Celtic), Eom Ji-Sung (Swansea City), Lee Kang-In (Paris Saint-Germain), Lee Dong-Gyeong (Ulsan Hyundai), Lee Jae-Sung (Mainz), Hwang In-Beom (Feyenoord)
- Atacanți: Hwang Hee-Chan (Wolves), Son Heung-Min (Los Angeles FC), Oh Hyeon-Gyu (Besiktas), Cho Gue-Sung (FC Midtjylland)
- Selecţioner: Hong Myung-Bo
Grupa B
Lotul Bosniei
- Portari: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo)
- Fundași: Sadin Kacolasin Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens)
- Mijlocași: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven)
- Atacanți: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Moenchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04)
- Selecţioner: Sergej Barbarez
Lotul Canadei
- Portari: St: Dayne St. Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando SC), Owen Goodman (Barnsley)
- Fundași: Alistair Johnston (Alistair Johnston) Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Rangers), Ritchie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc De Fougerolles (Dender), Moise Bombito (OGC Nice), Alphonso Davies (Bayern München), Alfie Jones (Middlesbrough)
- Mijlocași: Stephen Eustaquio (Los Angeles FC), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres), Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC), Jonathan Osorio (Toronto FC)
- Atacanți: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union Saint-Gilloise)
- Selecţioner: Jesse Marsch
Lotul Qatarului
- Portari: Salah Zakaria (Al Duhail), Meshaal Barsham (Al Sadd), Mahmoud Abunada (Al Rayyan)
- Fundași: Boualem Khoukhi (Al Sadd), Pedro Miguel (Al Sadd), Sultan Al Brake (Al Duhail), Al-Hashmi Al-Hussain (Al Arabi), Ayoub Al-Alawi (Al Gharafa), Issa Laye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al Wakrah)
- Mijlocași: Ahmed Fathi (Al Arabi), Jassim Jaber (Al Rayyan), Assim Madibo (Al Wakrah), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Mohammed Mannai (Al Shamal), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa), KArimb Boudiaf (Al Duhail)
- Atacanți: Almoez Ali (Al Duhail), Akram Afif (Al Sadd), Tahsin Mohammed (Al Duhail), Edmílson Junior (Al Duhail), Ahmed Al-Ganehi (Al Gharafa), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Hassan Al-Haydos (Al Sadd), Mohammad Al Mubarak Muntari (Al Gharafa), Yusuf Al Mubarak Abdurisag (Al Wakrah).
- Selecţioner: Julen Lopetegui
Lotul Elveţiei
- Portari: Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Germania), Marvin Keller (Young Boys/Elveția), Yvon Mvogo (FC Lorient/Franța)
- Fundaşi: Ricardo Rodriguez (Betis Sevilla/Spania), Silvan Widmer (Mainz/Germania), Manuel Akanji (Inter Milano/Italia), Miro Muheim (Hamburger SV/Germania), Nico Elvedi (Borussia Moenchengladbach/Germania), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt/Germania), Luca Jaquez (VfB Stuttgart/Germania), Eray Comert (Valencia/Spania)
- Mijlocaşi: Johan Manzambi (Freiburg/Germania), Granit Xhaka (Sunderland/Anglia), Remo Freuler (Bologna/Italia), Denis Zakaria (AS Monaco/Franța), Ardon Jashari (AC Milan/Italia), Michel Aebischer (Pisa SC/Italia), Djibril Sow (Sevilla FC/Spania), Christian Fassnacht (Young Boys/Elveția), Fabian Rieder (Augsburg/Germania)
- Atacanți: Noah Okafor (Leeds United/Anglia), Dan Ndoye (Nottingham Forest/Anglia), Zeki Amdouni (Burnley/Anglia), Breel Embolo (Stade Rennais/Franța), Ruben Vargas (Sevilla FC/Spania), Cedric Itten (Fortuna Duesseldorf/Germania)
- Selecţioner: Murat Yakin
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