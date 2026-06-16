Imagini deplorabile! Fanii Argentinei și Algeriei s-au luat la bătaie înainte de meciul direct de la Mondial

Grupuri de suporteri din Argentina și Algeria s-au luat la bătaie înainte de confruntarea directă dintre cele două naționale de la Cupa Mondială. Altercațiile au avut loc la New York, în Times Square, la aproximativ 1900 de kilometri distanță de arena unde se va disputa partida, Kansas City Stadium.

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Argentina lui Leo Messi se pregătește să debuteze la Cupa Mondială din 2026, unde o va întâlni în prima etapă din Grupa J pe Algeria. Cele două naționale au suporteri peste tot în America de Nord, unde se dispută turneul final, iar un eveniment ce vizează două grupuri de naționalități diferite s-a petrecut la New York, în Times Square.

VIDEO | Argentinienii și algerienii, implicați într-o altercație în New York

În celebra intersecție comercială din cartierul Manhattan au izbucnit scene violente între fanii Argentinei și cei ai Algeriei. Pe imaginile apărute pe rețelele sociale se observă cum incidentul petrecut pe seară izbucnește după îmbrânceli între cele două tabere.

🇦🇷🇩🇿 Argentine and Algerian fans clashing in Times Square earlier… 🫣 pic.twitter.com/7Y8igl8nTE

— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) June 16, 2026

La un moment dat, un suporter algerian devine agresiv și lovește cu piciorul un sud-american, care ripostează. Se creează ulterior o busculadă, fiind aruncate și diverse obiecte, după care în câteva secunde scenele se liniștesc.