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Marcelo Bielsa, atac la adresa FIFA după Uruguay – Capul Verde 2-2! A criticat o nouă regulă: „Nu aduce nimic!”

Alex Ioniță Publicat: 22 iunie 2026, 7:40

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Marcelo Bielsa, atac la adresa FIFA după Uruguay – Capul Verde 2-2! A criticat o nouă regulă: Nu aduce nimic!”

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Marcelo Bielsa a oferit declarații după Uruguay – Capul Verde 2-2, meci care a fost în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Selecționerul sud-americanilor și-a asumat vina, după rezultatul înregistrat.

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Capul Verde a produs o nouă surpriză uriașă la Campionatul Mondial. După 0-0 cu Spania, în prima etapă, insularii au obținut un punct și din partida cu Uruguay!

Ce a spus Marcelo Bielsa după Uruguay – Capul Verde 2-2

La finalul partidei, Marcelo Bielsa a transmis că toate greșelile de organizare îi aparțin. Acesta a ținut să menționeze și că, în opinia sa, Uruguayul merita să câștige ambele partide jucate, până acum, la Campionatul Mondial din Statele Unite, Canada și Mexic.

„Greșelile de organizare ale unei echipe îi aparțin întotdeauna conducătorului ei, adică antrenorului principal. Nu există o rețetă magică pentru a le corecta, sunt situații care apar în fotbal.

Este greu de înțeles cum avem doar două puncte și nu șase. Cred că am meritat să câștigăm ambele meciuri”, a spus Marcelo Bielsa, după meci.

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Marcelo Bielsa, atac la adresa FIFA

De asemenea, Marcelo Bielsa a venit și cu un mesaj dur despre o nouă regulă implementată de FIFA, la acest Campionat Mondial. Concret, selecționerul nu este de acord cu pauzele de hidratare, de la jumătatea celor două reprize.

„A juca în patru reprize în loc de două modifică modul în care fusese construită cultural înțelegerea fotbalului. Nu adaugă nimic și ia foarte mult. Atunci când a fost împărțit în patru reprize, nu s-a reflectat la efectul pe care această schimbare l-ar putea avea asupra a ceea ce făcea din fotbal un sport atât de captivant, ci la un alt tip de consecințe, pe care nu le discut și nu le analizez aici. Înainte de această decizie, fotbalul avea o anumită caracteristică; acum are alta. Oamenii se îndrăgostesc de joc datorită caracteristicilor sale”, a mai spus selecționerul Uruguayului.

Pentru Uruguay urmează acum partida cu Spania, în etapa a 3-a a Campionatului Mondial. Elevii lui Bielsa au nevoie de un rezultat pozitiv la duelul programat pe 27 iunie, pentru a spera la calificare.

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