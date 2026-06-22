Marcelo Bielsa, atac la adresa FIFA după Uruguay – Capul Verde 2-2! A criticat o nouă regulă: „Nu aduce nimic!”

Marcelo Bielsa a oferit declarații după Uruguay – Capul Verde 2-2, meci care a fost în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Selecționerul sud-americanilor și-a asumat vina, după rezultatul înregistrat.

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Capul Verde a produs o nouă surpriză uriașă la Campionatul Mondial. După 0-0 cu Spania, în prima etapă, insularii au obținut un punct și din partida cu Uruguay!

Ce a spus Marcelo Bielsa după Uruguay – Capul Verde 2-2

La finalul partidei, Marcelo Bielsa a transmis că toate greșelile de organizare îi aparțin. Acesta a ținut să menționeze și că, în opinia sa, Uruguayul merita să câștige ambele partide jucate, până acum, la Campionatul Mondial din Statele Unite, Canada și Mexic.

„Greșelile de organizare ale unei echipe îi aparțin întotdeauna conducătorului ei, adică antrenorului principal. Nu există o rețetă magică pentru a le corecta, sunt situații care apar în fotbal.

Este greu de înțeles cum avem doar două puncte și nu șase. Cred că am meritat să câștigăm ambele meciuri”, a spus Marcelo Bielsa, după meci.