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Mexic – Coreea de Sud LIVE VIDEO (04:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Miza: calificarea în 16-imi

Andrei Nicolae Publicat: 18 iunie 2026, 23:16

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Mexic – Coreea de Sud LIVE VIDEO (04:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Miza: calificarea în 16-imi

Jucătorii Mexicului, după un gol marcat / Profimedia

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Mexic și Coreea de Sud se întâlnesc în noaptea de joi spre vineri în cadrul etapei a doua de la Campionatul Mondial într-un duel care se anunță extrem de interesant. Partida care se va disputa pe Estadio Akron pune față în față cele două naționale din Grupa A care și-au câștigat primele dueluri, astfel că o victorie pentru oricare dintre ele ar fi echivalentă cu accederea în fazele eliminatorii.

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Duelul dintre Mexic și Coreea de Sud va avea loc de la ora 04:00, în direct pe Antena 1 și LIVE pe AntenaPLAY. De asemenea, partida poate fi urmărită și în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Mexic – Coreea de Sud LIVE VIDEO (04:00). Echipele probabile

“El Tri” a început perfect Cupa Mondială, după ce a învins-o fără nicio emoție pe Africa de Sud în meciul de deschidere. Quinones și Jimenez au fost cei care au semnat victoria naționalei pregătite de Javier Aguirre.

De cealaltă parte, Coreea de Sud a învins-o pe Cehia cu 2-1, deși a fost condusă cu 1-0. Hwang In-Beom și Oh Hyeon-Gyu sunt oamenii care au făcut posibilă revenirea formației antrenate de Hong Myung-Bo.

Cele două naționale s-au întâlnit până acum de cinci ori, o singură dată într-un duel oficial, la Cupa Mondială din 2018. Atunci, mexicanii s-au impus cu 2-1 și s-au calificat în optimi din acea grupă în care Germania a ieșit pe ultimul loc din postura de campioană en-titre.

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Echipele probabile la Mexic – Coreea de Sud

Mexic: Rangel – Reyes, Alvarez, Vaquez, Gallardo – Lira – Alvarado, Mora, Fidalgo, Quinones – Jimenez;

Coreea de Sud: Kim Seung-Gyu – Han-Beom Lee, Kim Min-Jae, Lee Gi-Hyuk – Seol, Hwang, Paik, Lee Tae-Seok – Lee Kang-In, Lee Jae-Sung – Son;

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