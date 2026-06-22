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Pierdere uriaşă pentru Germania! Jucătorul e OUT de la Campionatul Mondial 2026

Dan Roșu Publicat: 22 iunie 2026, 14:49

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Pierdere uriaşă pentru Germania! Jucătorul e OUT de la Campionatul Mondial 2026

Julian Nagelsmann - Getty Images

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Germania are 6 puncte după primele două meciuri disputate la Campionatul Mondial 2026, dar nemţii au primit o veste proastă, înainte de fazele eliminatorii.

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Nico Schlotterbeck, fundaşul de 26 de ani al Borussiei Dortmund, este out de la Cupa Mondială. Jucătorul cotat la 55 de milioane de euro a suferit o ruptură de ligament colateral median.

Nico Schlotterbeck, OUT de la Campionatul Mondial

Rezultatele RMN-ului au adus un diagnostic dur pentru Schlotterbeck. Acesta va trebui să stea pe margine între 6 şi 8 săptămâni, aceasta fiind o adevărată lovitură pentru Julian Nagelsmann. Cel mai probabil, în locul său va evolua Antonio Rudiger.

Cu Schlotterbeck doar o repriză pe teren, Germania a trecut de Coasta de Fildeş, cu 2-1, şi s-a calificat în şaisprezecimile competiţiei transmise exclusiv în Universul Antena.

Germania s-a calificat în şaisprezecimi

Nemţii au fost conduşi la pauză de africani, dar rezerva Deniz Undav a întors partida, cu o dublă care l-a ajutat să devină unic în istoria Mondialelor.

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În urma victoriei cu ivorienii, Germania a depăşit un record pe care îl împărţea cu Brazilia, cel al meciurilor câştigate, din postura de echipă condusă în acele dueluri.

Astfel, Germania are la Mondiale 16 meciuri în care a fost condusă şi s-a impus ulterior, fiind urmată la acest capitol de Brazilia (15) şi de Uruguay, Suedia, Spania, Italia, Franţa şi Olanda, cu câte 6 partide.

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