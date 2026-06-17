Portugalia și borna rușinoasă stabilită după 60 de ani la Cupa Mondială

Portugalia și-a început cum nu se poate mai prost parcursul de la acest Campionat Mondial. Selecționata antrenată de Roberto Martinez a scos doar o remiză cu DR Congo, scor 1-1, asta și africanii nu obținuseră niciodată în istorie vreun punct la turneele finale.
Cu Cristiano Ronaldo pe teren până la finalul partidei, lusitanii s-au chinuit realmente, ba mai mult, au stabilit un record rușinos după 60 de ani.
Portugalia, rezultat rușinos cu DR Congo
Naționala Portugaliei pare să fie și în acest an departe de câștigarea unui titlu mondial, după un start fals la Cupa Mondială care se desfășoară în SUA, Canada și Mexic.
Gruparea antrenată de Roberto Martinez a remizat cu DR Congo, scor 1-1, iar rezultatul a fost comentat de cele mai mari publicații din întreaga lume.
La această partidă, a fost pentru prima oară după 60 de ani când Portugalia a expediat un singur șut pe spațiul porții, dintr-un total de șapte pe care le-a avut în acest meci.
7 – Portugal 🇵🇹 solo ha intentado siete remates (uno a puerta) en su estreno en el @FIFAWorldCup contra RD Congo 🇨🇩, su peor cifra en un mismo partido en la competición desde al menos 1966.
Atasco. pic.twitter.com/JsI7PiONXR
— OptaJose (@OptaJose) June 17, 2026
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