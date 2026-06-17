Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Portugalia și borna rușinoasă stabilită după 60 de ani la Cupa Mondială

Portugalia și borna rușinoasă stabilită după 60 de ani la Cupa Mondială

Daniel Işvanca Publicat: 17 iunie 2026, 22:39

Comentarii
Portugalia și borna rușinoasă stabilită după 60 de ani la Cupa Mondială

Cristiano Ronaldo / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Portugalia și-a început cum nu se poate mai prost parcursul de la acest Campionat Mondial. Selecționata antrenată de Roberto Martinez a scos doar o remiză cu DR Congo, scor 1-1, asta și africanii nu obținuseră niciodată în istorie vreun punct la turneele finale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu Cristiano Ronaldo pe teren până la finalul partidei, lusitanii s-au chinuit realmente, ba mai mult, au stabilit un record rușinos după 60 de ani.

Portugalia, rezultat rușinos cu DR Congo

Naționala Portugaliei pare să fie și în acest an departe de câștigarea unui titlu mondial, după un start fals la Cupa Mondială care se desfășoară în SUA, Canada și Mexic.

Gruparea antrenată de Roberto Martinez a remizat cu DR Congo, scor 1-1, iar rezultatul a fost comentat de cele mai mari publicații din întreaga lume.

La această partidă, a fost pentru prima oară după 60 de ani când Portugalia a expediat un singur șut pe spațiul porții, dintr-un total de șapte pe care le-a avut în acest meci.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va avea mai multe goluri marcate la Mondiale la finalul World Cup 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum şi-au împărţit interlopii Bucureştiul. Cinci clanuri se bat pe Sectorul 1 al Capitalei
Observator
Cum şi-au împărţit interlopii Bucureştiul. Cinci clanuri se bat pe Sectorul 1 al Capitalei
Cum a fost surprinsă Ivana Knoll, frumoasa fană a Croației, pe străzile din SUA, înainte de meciul țării sale cu Anglia de la Cupa Mondială
Fanatik.ro
Cum a fost surprinsă Ivana Knoll, frumoasa fană a Croației, pe străzile din SUA, înainte de meciul țării sale cu Anglia de la Cupa Mondială
23:00

LIVE VIDEOAnglia – Croaţia 1-1, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Gol senzațional marcat de Baturina
22:29

Cinci lucruri după Portugalia – Congo 1-1, meciul care a schimbat o impresie veche de 52 de ani
22:21

„Visul Cupei Mondiale va fi dificil!”. Portughezii, șocați după remiza cu DR Congo. Ce au scris cele mai importante ziare
21:59

VIDEOPortugalia – DR Congo 1-1. Rușine uriașă pentru Cristiano Ronaldo & Co
21:48

VideoNoua regulă FIFA, aplicată la Campionatul Mondial. Ce s-a întâmplat sub ochii lui Cristiano Ronaldo, în Portugalia RD Congo
21:31

VideoReuşită istorică! Primul gol al lui RD Congo la un Campionat Mondial
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB 2 O nouă plecare de la FCSB! A decis să rezilieze. Cum l-a deranjat Gigi Becali! 3 FRF, înfrângere la TAS! E obligată să renunţe la o regulă importantă din Liga 1! Reacţia forului condus de Burleanu 4 FCSB transferă atacant! Mihai Stoica anunță “acordul”: “Mi-a dat Gigi OK-ul” 5 Gigi Becali îl transferă pe Joao Paulo pe o sumă uriaşă: “Imediat îl dau” 6 “Mulțumim, Dennis Politic!” I-a fost anunţată plecarea. Ce se întâmplă cu atacantul FCSB-ului
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana RomânieiUniversitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României