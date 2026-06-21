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Primul 10 de la Cupa Mondială! Cea mai mare notă de la turneul final după o prestație istorică

Daniel Işvanca Publicat: 21 iunie 2026, 9:01

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Primul 10 de la Cupa Mondială! Cea mai mare notă de la turneul final după o prestație istorică

Mingea de la Cupa Mondială / Profimedia

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Selecționata din Curacao a obținut primul punct din istorie la Campionatul Mondial, după remiza neașteptată contra Ecuadorului, scor 0-0, într-un meci din cadrul Grupei E.

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Acest rezultat i se datorează în mare parte portarului Eloy Room (37 de ani), care a reușit cea mai bună prestație a carierei, pe cea mai înaltă scenă a fotbalului.

Eloy Room, notat cu 10 după prestația din Ecuador – Curacao 0-0

Curacao a rezistat eroic în disputa contra Ecuadorului de la Cupa Mondială, iar selecționata antrenată de Dick Advocaat a scos primul punct din istorie la un turneu final.

Eloy Room a avut o prestație fantastică, reușind să bareze cele 15 șuturi expediate de ecuadorieni pe poarta sa și devenind, totodată, primul portar din istorie care reușește această performanță în doar 90 de minute.

Evoluția veteranului în vârstă de 37 de ani a fost notată cu 10 de către cei de la Sofa Score, aceasta fiind prima notă de 10 de la acest Campionat Mondial.

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