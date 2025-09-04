Răzvan Lucescu, înainte de dubla cu Canada şi Cipru: "O echipă formată, care după o iarnă practic s-a dizolvat" - Antena Sport

Răzvan Lucescu a vorbit despre situaţia în care se află tatăl său la naţionala României. Antrenorul de la PAOK susţine că după parcursul excelent din grupa de Nations League, totul s-a schimbat.
Când am ajuns în preliminariile World Cup 2026, Mircea Lucescu nu s-a mai putut baza pe mai mulţi jucători, printre care Radu Drăguşin, şi s-a lovit şi de lipsa de minute a altor internaţionali, la echipele de club.
Răzvan Lucescu: “O echipă formată, care după o iarnă practic s-a dizolvat”
“La echipele naționale, întâlnirile se fac o dată la o lună și jumătate, uneori și la trei luni. Și multe se pot schimba. A fost o echipă formată, care după o iarnă practic s-a dizolvat.
Jucători care s-au accidentat, jucători care n-au mai ajuns să joace la echipele lor de club. Au ieșit automat din formă. E foarte complicat să ajungi la echipa națională și să reușești să te exprimi”, a spus Lucescu Jr, citat de prosport.ro.
Câte bilete s-au vândut pentru meciul România – Canada
România – Canada va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY vineri, de la ora 21:00. După meciul amical, tricolorii își vor continua drumul spre World Cup 2026, turneu final care va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena, în Cipru, pe 9 septembrie, de la 21:45.
Meciul cu Canada se va desfășura pe Arena Națională din București, iar suporterii români își arată din nou susținerea pentru tricolori, în ciuda unui parcurs destul de modest în campania de calificare pentru World Cup 2026.
Peste 30.000 de bilete au fost vândute pentru disputa de vineri, care va fi transmisă în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Va fi primul meci direct între România și Canada.
