Răzvan Lucescu, înainte de dubla cu Canada şi Cipru: "O echipă formată, care după o iarnă practic s-a dizolvat" - Antena Sport

Răzvan Lucescu a vorbit despre situaţia în care se află tatăl său la naţionala României. Antrenorul de la PAOK susţine că după parcursul excelent din grupa de Nations League, totul s-a schimbat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Când am ajuns în preliminariile World Cup 2026, Mircea Lucescu nu s-a mai putut baza pe mai mulţi jucători, printre care Radu Drăguşin, şi s-a lovit şi de lipsa de minute a altor internaţionali, la echipele de club.

Răzvan Lucescu: “O echipă formată, care după o iarnă practic s-a dizolvat”

“La echipele naționale, întâlnirile se fac o dată la o lună și jumătate, uneori și la trei luni. Și multe se pot schimba. A fost o echipă formată, care după o iarnă practic s-a dizolvat.

Jucători care s-au accidentat, jucători care n-au mai ajuns să joace la echipele lor de club. Au ieșit automat din formă. E foarte complicat să ajungi la echipa națională și să reușești să te exprimi”, a spus Lucescu Jr, citat de prosport.ro.

Câte bilete s-au vândut pentru meciul România – Canada

România – Canada va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY vineri, de la ora 21:00. După meciul amical, tricolorii își vor continua drumul spre World Cup 2026, turneu final care va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena, în Cipru, pe 9 septembrie, de la 21:45.