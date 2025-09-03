Câte bilete s-au vândut pentru meciul România - Canada (vineri, 21:00 - Antena 1 și AntenaPLAY) - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 3 septembrie 2025, 22:03

Câte bilete s-au vândut pentru meciul România – Canada (vineri, 21:00 – Antena 1 și AntenaPLAY)

Jucătorii naționalei României / Sportpictures

Naționala de fotbal a României va disputa un meci amical pe Arena Națională din București, vineri. Selecționata pregătită de Mircea Lucescu se va pregăti apoi de disputa din preliminariile pentru turneul final de anul viitor.

România – Canada va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY vineri, de la ora 21:00. După meciul amical, tricolorii își vor continua drumul spre World Cup 2026, turneu final care va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena, în Cipru, pe 9 septembrie, de la 21:45.

Câte bilete s-au vândut pentru România – Canada

Înainte de disputa cu Cipru, din faza preliminariilor pentru turneul final din 2026, naționala de fotbal pregătită de Mircea Lucescu va susține o partidă amicală contra selecționatei din Canada.

Meciul se va desfășura pe Arena Națională din București, iar suporterii români își arată din nou susținerea pentru tricolori, în ciuda unui parcurs destul de modest în campania de calificare pentru World Cup 2026.

Peste 30.000 de bilete au fost vândute pentru disputa de vineri, care va fi transmisă în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Va fi primul meci direct între România și Canada.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru dubla cu Canada și Cipru

Portari

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași

  • Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).
Ce pronostic dai pentru România - Canada?

