Câte bilete s-au vândut pentru meciul România - Canada (vineri, 21:00 - Antena 1 și AntenaPLAY) - Antena Sport

Naționala de fotbal a României va disputa un meci amical pe Arena Națională din București, vineri. Selecționata pregătită de Mircea Lucescu se va pregăti apoi de disputa din preliminariile pentru turneul final de anul viitor.

România – Canada va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY vineri, de la ora 21:00. După meciul amical, tricolorii își vor continua drumul spre World Cup 2026, turneu final care va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena, în Cipru, pe 9 septembrie, de la 21:45.

Câte bilete s-au vândut pentru România – Canada

Înainte de disputa cu Cipru, din faza preliminariilor pentru turneul final din 2026, naționala de fotbal pregătită de Mircea Lucescu va susține o partidă amicală contra selecționatei din Canada.

Meciul se va desfășura pe Arena Națională din București, iar suporterii români își arată din nou susținerea pentru tricolori, în ciuda unui parcurs destul de modest în campania de calificare pentru World Cup 2026.

Peste 30.000 de bilete au fost vândute pentru disputa de vineri, care va fi transmisă în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Va fi primul meci direct între România și Canada.