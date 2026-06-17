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Ronaldo, reacţie uriaşă după ce Lionel Messi l-a depăşit la golurile marcate la Mondiale: “Toată lumea trebuie să accepte asta”

Dan Roșu Publicat: 17 iunie 2026, 16:21

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Ronaldo, reacţie uriaşă după ce Lionel Messi l-a depăşit la golurile marcate la Mondiale: Toată lumea trebuie să accepte asta

Ronaldo, în timpul unui eveniment - Getty Images

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Brazilianul Ronaldo a avut o reacţie superbă după ce Lionel Messi l-a depăşit la capitolul goluri marcate la campionatele mondiale.

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După hattrickul din Argentina – Algeria 3-0, Messi a ajuns la 16 goluri marcate la CM, la egalitate cu Miroslav Klose, având unul în plus faţă de R9. Brazilianul a fost sincer şi a recunoscut că Messi e cel mai bun jucător din toate timpurile.

Ronaldo, fair-play după ce a fost depăşit de Lionel Messi

”Recordurile sunt făcute pentru a fi doborâte, iar persoana care le doboară nu surprinde niciun fan al fotbalului din lume. În plus, Argentina este actuala campioană en-titre a competiției.

De fiecare dată când Messi pășește pe teren, totul capătă o dimensiune istorică și elegantă. A venit momentul ca lumea să înceteze să se mai ascundă și să accepte faptul că este cel mai bun jucător din toate timpurile.

Continuă să performeze sezon după sezon și la Cupa Mondială, iar cu toate acestea încă mai există îndoieli în privința lui. Este o seară de neuitat, una istorică, ce va rămâne pentru totdeauna în cărțile de istorie”, a spus Ronaldo Nazario, citat de Mundo Deportivo.

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Messi, reacţie după ce l-a depăşit pe Ronaldo

Lionel Messi susţine că aceste recorduri ţin numai de statistici. El nu uită nici că fostul său coleg de la PSG, Kylian Mbappe, are deja 14 goluri la CM, fiind şi cu 11 ani mai tânăr.

“Este o onoare să fiu aici, pentru ceea ce înseamnă să fii alături de Klose, şi de Ronaldo. Dar nu ştiu dacă înseamnă mare lucru. Şi Mbappé este aici şi a marcat de două ori.

Este doar o statistică, nimic mai mult. Chiar dacă este o onoare să concurezi cu ei, nu înseamnă nimic. Ronaldo a fost unul dintre cei mai mari şi nu este numărul unu; este doar o statistică”, a spus Messi.

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