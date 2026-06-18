S-a înscris cel mai rapid gol de la această ediție a Cupei Mondiale

Cehia și Africa de Sud joacă pentru cele trei puncte puse în joc în cel de-al doilea meci din Grupa A de la Campionatul Mondial. Partida a început excelent pentru selecționata antrenată de Miroslav Koubek.
Michal Sadilek, fotbalistul legitimat la Slavia Praga, a deschis scorul în minutul șase al disputei de pe Mercedes-Benz Stadium, acesta fiind și cel mai rapid gol de la actuala ediție a Cupei Mondiale.
Michal Sadilek a înscris cel mai rapid gol de la acest Mondial
Michal Sadilek a înscris cel mai rapid gol de la acest Campionat Mondial. S-a întâmplat în debutul partidei dintre Cehia și Africa de Sud, partidă din cadrul Grupei A.
Fotbalistul celor de la Slavia Praga a punctat după cinci minute și opt secunde, acesta fiind și al patrulea cel mai rapid gol marcat vreodată de Cehia la un Campionat Mondial.
CZE 🇨🇿 1-0 🇿🇦 RSA (10') –
🇨🇿 El gol de Michal Sadílek (5'08'') es el más rápido de esta edición de la Copa del Mundo y el CUARTO más tempranero de la historia mundialista de la República Checa (incluyendo a 🇨🇿 Checoslovaquia).
🇨🇿 El único precedente de la República Checa en una…
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 18, 2026
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