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S-a înscris cel mai rapid gol de la această ediție a Cupei Mondiale

Daniel Işvanca Publicat: 18 iunie 2026, 19:31

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S-a înscris cel mai rapid gol de la această ediție a Cupei Mondiale

Jucătorii naționalei Cehiei / Profimedia

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Cehia și Africa de Sud joacă pentru cele trei puncte puse în joc în cel de-al doilea meci din Grupa A de la Campionatul Mondial. Partida a început excelent pentru selecționata antrenată de Miroslav Koubek.

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Michal Sadilek, fotbalistul legitimat la Slavia Praga, a deschis scorul în minutul șase al disputei de pe Mercedes-Benz Stadium, acesta fiind și cel mai rapid gol de la actuala ediție a Cupei Mondiale.

Michal Sadilek a înscris cel mai rapid gol de la acest Mondial

Michal Sadilek a înscris cel mai rapid gol de la acest Campionat Mondial. S-a întâmplat în debutul partidei dintre Cehia și Africa de Sud, partidă din cadrul Grupei A.

Fotbalistul celor de la Slavia Praga a punctat după cinci minute și opt secunde, acesta fiind și al patrulea cel mai rapid gol marcat vreodată de Cehia la un Campionat Mondial.

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Cine va avea mai multe goluri marcate la Mondiale la finalul World Cup 2026?

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