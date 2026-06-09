Selecţionerul Germaniei, criticat de o legendă înainte de startul Mondialului: “Nu sunt la nivel înalt”

Fostul internațional german Thomas Muller a salutat revenirea portarului Manuel Neuer în lotul pentru Cupa Mondială de fotbal, dar a spus că selecționerul Julian Nagelsmann ar fi putut comunica mai bine în legătură cu acest subiect, relatează DPA. Campionatul Mondial se vede exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

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“Dezbaterea s-a aprins, în mod firesc, deoarece modul în care s-a comunicat a fost discutabil”, a declarat Muller pentru portalul ran într-un interviu publicat marți.

Thomas Muller l-a criticat pe Julian Nagelsmann pentru cum a abordat subiectul Neuer: “Modul în care s-a comunicat a fost discutabil”

Muller și Neuer au câștigat împreună Cupa Mondială în 2014 și au fost mult timp coechipieri la Bayern Munchen, înainte ca Muller să plece la Vancouver Whitecaps anul trecut.

Neuer s-a retras de la echipa națională în 2024. Oliver Baumann a jucat în toate meciurile din preliminarii și în amicalele din luna martie și a fost declarat efectiv prima opțiune de către Nagelsmann pentru Cupa Mondială.

Însă Nagelsmann l-a rechemat apoi pe Neuer și a anunțat că acesta va fi titular la turneul final, unde Germania va debuta duminică împotriva Curacao. Neuer a ratat cele două meciuri de pregătire cu Finlanda și SUA din cauza unei accidentări la gambă, dar a revenit la antrenamentele echipei luni.