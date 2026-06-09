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Selecţionerul Germaniei, criticat de o legendă înainte de startul Mondialului: “Nu sunt la nivel înalt”

Bogdan Stănescu Publicat: 9 iunie 2026, 17:39

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Selecţionerul Germaniei, criticat de o legendă înainte de startul Mondialului: Nu sunt la nivel înalt

Julian Nagelsmann la un meci / Profimedia Images

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Fostul internațional german Thomas Muller a salutat revenirea portarului Manuel Neuer în lotul pentru Cupa Mondială de fotbal, dar a spus că selecționerul Julian Nagelsmann ar fi putut comunica mai bine în legătură cu acest subiect, relatează DPA. Campionatul Mondial se vede exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

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“Dezbaterea s-a aprins, în mod firesc, deoarece modul în care s-a comunicat a fost discutabil”, a declarat Muller pentru portalul ran într-un interviu publicat marți.

Thomas Muller l-a criticat pe Julian Nagelsmann pentru cum a abordat subiectul Neuer: “Modul în care s-a comunicat a fost discutabil”

Muller și Neuer au câștigat împreună Cupa Mondială în 2014 și au fost mult timp coechipieri la Bayern Munchen, înainte ca Muller să plece la Vancouver Whitecaps anul trecut.

Neuer s-a retras de la echipa națională în 2024. Oliver Baumann a jucat în toate meciurile din preliminarii și în amicalele din luna martie și a fost declarat efectiv prima opțiune de către Nagelsmann pentru Cupa Mondială.

Însă Nagelsmann l-a rechemat apoi pe Neuer și a anunțat că acesta va fi titular la turneul final, unde Germania va debuta duminică împotriva Curacao. Neuer a ratat cele două meciuri de pregătire cu Finlanda și SUA din cauza unei accidentări la gambă, dar a revenit la antrenamentele echipei luni.

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“Din punct de vedere sportiv, pot înțelege”, a spus Muller despre revenirea lui Neuer.

“Echipa și jucătorii individuali nu sunt în prezent la acel nivel foarte înalt”

“Ceea ce îl diferențiază cu adevărat pe Manu este pur și simplu poziționarea sa, jocul de picioare și modul în care se poziționează”, a mai spus Muller.

Potrivit lui Muller, chiar dacă Neuer nu va putea juca duminică, “nu trebuie să ne facem griji deloc, pentru că am văzut: Oli Baumann nu este excelent doar ca portar, ci și mental – dacă Manu nu poate juca, atunci el e acolo”.

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Analizând șansele Germaniei la turneul din perioada 11 iunie – 19 iulie din Statele Unite, Mexic și Canada, Muller a spus că “nu suntem outsideri; putem învinge o echipă de top”.

“Dar, adevărul este că echipa și jucătorii individuali nu sunt în prezent la acel nivel foarte înalt în care poți spune: ‘Dacă vom înfrunta o echipă de top, vom câștiga de patru ori din cinci’. În acest moment, poate că este invers”, a adăugat el, potrivit Agerpres.

Lotul Germaniei pentru Campionatul Mondial

Portari: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexander Nubel (Monaco)

Fundași: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Munich, căpitan), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid, vice-căpitan), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich), Malick Thiaw (Newcastle)

Mijlocași: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Munich), Pascal Gross (Brighton), Jamie Leweling (Stuttgart), Lennart Karl (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Alexander Pavlovic (Bayern Munich), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool)

Atacanți: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Leroy Sane (Galatasaray), Denis Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle)

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