Julian Nagelsmann şi-a pus la zid jucătorii, după Slovacia - Germania 2-0: "S-ar putea să chemăm jucători mai puţin talentaţi" - Antena Sport

Julian Nagelsann nu şi-a menajat jucătorii după Germania a pierdut meciul cu Slovacia, scor 0-2, în preliminariile World Cup 2026. Vedetele nemţilor au primit un semnal uriaş de alarmă din partea selecţionerului, care s-a plâns de lipsa de voinţă a jucătorilor săi.

În afara jucătorilor accidentaţi, Nagelsmann a trimis în teren, la Bratislava, cei mai buni fotbalişti pe care îi are la dispoziţie.

Julian Nagelsmann, discurs dur după Slovacia – Germania: “Nu e suficient să ai valoare mai mare decât adversarul”

Cu toate acestea, atitudinea a lăsat de dorit, consideră Nagelsmann, care şi-a avertizat jucătorii că nu au convocarea asigurată, chiar dacă au talentat şi valoare_

“În afară de doi-trei jucători accidentați, ei sunt cei mai buni jucători pe care îi are Germania. Data viitoare, s-ar putea să chemăm niște jucători mai puțin talentați, dar care dau totul pe teren.

Am încredere în jucătorii mei, dar nu e suficient doar să ai valoare mai mare decât adversarul, dacă nu ai și voință.