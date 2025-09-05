Julian Nagelsmann şi-a pus la zid jucătorii, după Slovacia - Germania 2-0: "S-ar putea să chemăm jucători mai puţin talentaţi" - Antena Sport

Închide meniul
Julian Nagelsmann şi-a pus la zid jucătorii, după Slovacia – Germania 2-0: “S-ar putea să chemăm jucători mai puţin talentaţi”

Publicat: 5 septembrie 2025, 9:39

Comentarii
Julian Nagelsmann / Profimedia

Julian Nagelsann nu şi-a menajat jucătorii după Germania a pierdut meciul cu Slovacia, scor 0-2, în preliminariile World Cup 2026. Vedetele nemţilor au primit un semnal uriaş de alarmă din partea selecţionerului, care s-a plâns de lipsa de voinţă a jucătorilor săi.

În afara jucătorilor accidentaţi, Nagelsmann a trimis în teren, la Bratislava, cei mai buni fotbalişti pe care îi are la dispoziţie.

Julian Nagelsmann, discurs dur după Slovacia – Germania: “Nu e suficient să ai valoare mai mare decât adversarul”

Cu toate acestea, atitudinea a lăsat de dorit, consideră Nagelsmann, care şi-a avertizat jucătorii că nu au convocarea asigurată, chiar dacă au talentat şi valoare_

“În afară de doi-trei jucători accidentați, ei sunt cei mai buni jucători pe care îi are Germania. Data viitoare, s-ar putea să chemăm niște jucători mai puțin talentați, dar care dau totul pe teren.

Am încredere în jucătorii mei, dar nu e suficient doar să ai valoare mai mare decât adversarul, dacă nu ai și voință.

De ce credeți că o echipă precum Wiesbaden (n.r. liga a treia din Germania) aproape a făcut 2-2 cu Bayern? Nu pentru că au calitate mai multă, ci pentru că au avut dorință”, a declarat Julian Nagelsmann, potrivit footmercato.net.

Pentru Germania, acesta a fost debutul în preliminariile World Cup 2026, după ce echipa lui Nagelsmann a jucat în prima parte a acestui an în Nations League. Germania a ajuns la trei înfrângeri la rând. Înfrângerea cu Slovacia vine după ce în iunie, nemţii au fost învinşi de Portugalia şi Franţa, în semifinalele, respectiv finala mică, din Nations League. Pentru Germania urmează acum meciul de pe teren propriu cu Irlanda de Nord. Tot din grupa Germaniei mai face parte şi Luxemburg.

