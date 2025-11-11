Situație ireală la Cupa Mondială din 2026. Un permis de parcare, mai scump decât un bilet de meci la CM 2022 - Antena Sport

Cupa Mondială din 2026 își dorește să fie un adevărat exercițiu de marketing, iar ultimele informații apărute în presă confirmă acest lucru. Americanii își doresc să scoată la vânzare permise de parcare pentru suporterii care vor să își lase mașina în apropierea stadionului, iar prețul lor atinge sume incredibile, mai mari decât anumite bilete de meci de la turneul final din Qatar din 2022.

FIFA are în plan să comercializeze cât mai mult Campionatul Mondial de anul viitor, iar schema pemiselor de parcare reprezintă doar un exemplu în acest sens. Forul mondial a proiectat venituri de 13 miliarde de dolari de la turneul extins, iar o parte din bani vor veni și din această ramură realizată în parteneriat cu firma de tehnologie JustPark.

Un tichet de parcare la CM 2026, mai scumpe decât un bilet la CM 2022

Potrivit celor de la insideworldfootball.com, citați de gsp.ro, prețurile urmează să varieze între 75 și 175 de dolari pe zi de meci. Cele mai mici sume corespund pentru faza grupelor, în timp ce cele mai mari pentru fazele finale ale turneului din Statele Unite, Canada și Mexic.

Drept comparație, un bilet de categoria 3 la oricare partidă din Qatar 2022 costa 69 de dolari, deci vizionarea unui meci de la Cupa Mondială precedentă ar urma să fie mai ieftină decât plătirea unui simplu loc de parcare în America de Nord. În SUA, practica pemiselor de parcare nu este una neobișnuită, pentru că este folosită inclusiv pe stadioanele din NFL.

