Thomas Tuchel a lăudat un jucător, după ce Anglia a învins spectaculos Croaţia, la Mondial: “A fost grozav”

Thomas Tuchel a oferit o primă reacţie, după ce Anglia a învins Croaţia, scor 4-2, în prima etapă a grupelor Campionatului Mondial, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Selecţionerul englezilor l-a lăudat, în mod special, pe Jude Bellingham.

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Starul lui Real Madrid a marcat un gol, în minutul 47 al duelului cu Croaţia. Harry Kane, cu o dublă, şi Marcus Rashford, au marcat celelalte goluri ale Angliei.

Thomas Tuchel l-a lăudat pe Jude Bellingham, după Anglia – Croaţia 4-2

Thomas Tuchel s-a declarat nemulţumit de jocul prestat de elevii săi, în prima repriză a duelului cu Croaţia. Scorul la pauză a fost de 2-2, selecţionerul englezilor subliniind că jucătorii săi au comis greşeli, în primele 45 de minute de joc.

Tuchel a transmis că jocul s-a îmbunătăţit în a doua repriză, lăudându-l pe Jude Bellingham pentru golul marcat. El a amintit şi de faptul că i-a fost dificil să-l lase pe banca de rezerve pe Morgan Rogers.

“Sunt fericit şi uşurat. Există multă presiune în primul meci şi vrei să ai un început bun. Croaţia e un adversar puternic şi o echipă de Top 10 în lume. Am avut suişuri şi coborâşuri şi ne-a luat ceva timp să ne acomodăm, mai ales în prima repriză. Nu am putut lua decizii la cel mai înalt nivel atunci când aveam posesia, ne-am chinuit să găsim ritmul. Când puteam juca scurt, am jucat lung şi invers. Nu am fost precişi în pasele noastre. Uneori am fost lenţi în luarea deciziilor. A fost puţin cam mult. Chiar şi fără minge, nu am fost conectaţi aşa cum ar fi trebuit. Nu am reuşit să împingem mingea 100% corect.