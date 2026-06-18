Thomas Tuchel a lăudat un jucător, după ce Anglia a învins spectaculos Croaţia, la Mondial: “A fost grozav”

Thomas Tuchel a oferit o primă reacţie, după ce Anglia a învins Croaţia, scor 4-2, în prima etapă a grupelor Campionatului Mondial, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Selecţionerul englezilor l-a lăudat, în mod special, pe Jude Bellingham.
Starul lui Real Madrid a marcat un gol, în minutul 47 al duelului cu Croaţia. Harry Kane, cu o dublă, şi Marcus Rashford, au marcat celelalte goluri ale Angliei.
Thomas Tuchel l-a lăudat pe Jude Bellingham, după Anglia – Croaţia 4-2
Thomas Tuchel s-a declarat nemulţumit de jocul prestat de elevii săi, în prima repriză a duelului cu Croaţia. Scorul la pauză a fost de 2-2, selecţionerul englezilor subliniind că jucătorii săi au comis greşeli, în primele 45 de minute de joc.
Tuchel a transmis că jocul s-a îmbunătăţit în a doua repriză, lăudându-l pe Jude Bellingham pentru golul marcat. El a amintit şi de faptul că i-a fost dificil să-l lase pe banca de rezerve pe Morgan Rogers.
“Sunt fericit şi uşurat. Există multă presiune în primul meci şi vrei să ai un început bun. Croaţia e un adversar puternic şi o echipă de Top 10 în lume. Am avut suişuri şi coborâşuri şi ne-a luat ceva timp să ne acomodăm, mai ales în prima repriză. Nu am putut lua decizii la cel mai înalt nivel atunci când aveam posesia, ne-am chinuit să găsim ritmul. Când puteam juca scurt, am jucat lung şi invers. Nu am fost precişi în pasele noastre. Uneori am fost lenţi în luarea deciziilor. A fost puţin cam mult. Chiar şi fără minge, nu am fost conectaţi aşa cum ar fi trebuit. Nu am reuşit să împingem mingea 100% corect.
Am condus de două ori şi simţeam cum aveam ceva de protejat şi ne retrăgeam mereu pentru a proteja ceva ce nu era al nostru. Aşadar, sunt foarte fericit de rezultat şi, de asemenea, de a doua repriză, pentru că am arătat o reacţie bună, iar jucătorii au jucat cu curaj şi intensitate. Ne-am creat multe ocazii şi am marcat goluri grozave.
E o decizie uşoară să-l avem pe Jude în echipă. E o decizie dificilă să-l omitem pe Morgan Rogers pentru ceea ce a făcut pentru noi, pentru Villa şi, mai ales, pentru mine, din moment ce eram la conducere. A fost o decizie dificilă, dar sunt foarte mulţumit de cum a jucat Jude, pentru că Jude ştie că nu trebuie să facă asta singur. Se poate baza pe ceilalţi, prosperă în aceste circumstanţe şi ştim asta. Trebuie să fie un jucător de echipă de încredere, ceea ce a fost. Aşadar, în felicit. Şi băieţii care au venit de pe bancă au fost uimitori. Ne putem baza pe ei în acest moment şi trebuie să se întâmple asta şi săptămâna viitoare, deoarece vom avea nevoie de toată lumea“, a declarat Thomas Tuchel, conform bbc.com, după Anglia – Croaţia 4-2.
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