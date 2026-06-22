Turcii au luat decizia finală în cazul selecţionerului Montella, după eliminarea ruşinoasă de la Mondial

Turcii au luat decizia finală în privinţa lui Vincenzo Montella, după eliminarea ruşinoasă de la Campionatul Mondial. Elevii selecţionerului italian au pierdut ambele partide disputate în grupă, 0-2 cu Australia şi 0-1 cu Paraguay.
În ultima etapă din Grupa D, Turcia se va duela cu SUA. Meciul se va disputea vineri, de la ora 05:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Turcii au luat decizia finală în cazul selecţionerului Vincenzo Montella, după eliminarea de la Mondial
Fanii turci i-au cerut demisia lui Vincenzo Montella, după dezamăgirea uriaşă de la Campionatul Mondial. Cu toate acestea, preşedintele Federaţiei, Ibrahim Haciosmanoglu, a dezvăluit că italianul va rămâne pe banca naţionalei Turciei.
“Suntem alături de selecționer și de jucători. Aici nu este un club. Dacă vă uitați la cluburi, eșecurile apar tocmai din cauza lipsei de continuitate.
Nu poți să dai afară antrenorul și să instalezi altul. Nu poți să dai afară președintele și să numești altul. Din acest motiv suntem alături de jucătorii noștri. Nu i-am putem înlocui niciodată pe cei care au realizat această călătorie. Tot acești oameni ne vor ajuta să avem din nou parte de succes”, a declarat Ibrahim Haciosmanoglu, conform kicker.de.
După meciul pierdut cu Paraguay, Vincenzo Montella şi-a cerut şi el scuze în numele echipei, pentru ratarea calificării în fazele eliminatorii ale turneului final.
“Așteptările noastre erau foarte mari. Îmi pare foarte rău și în numele federației noastre, au muncit enorm, la fel și jucătorii. Este și o chestiune de destin. Așa cum se spune: «Nu există drum dincolo de ceea ce îți este scris». Așa s-au petrecut lucrurile. Îmi pare foarte rău, dar soarta nu a fost de partea noastră”, a spus Montella, după Turcia – Paraguay 0-1.
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