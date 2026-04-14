Preşedintele Confederaţiei Sud-Americane de Fotbal (CONMEBOL), paraguayanul Alejandro Dominguez, a declarat luni că visul său este o finală între echipe sud-americane la Cupa Mondială din 2026, care va începe peste 59 de zile în Statele Unite, Canada şi Mexic, scrie EFE.

Visează la o finală sud-americană la World Cup 2026

“Am un vis, ca finala să fie între două echipe sud-americane şi cred că este posibil”, a spus Dominguez în timpul ceremoniei de deschidere a Seminarului de Fotbal Sud-American din oraşul Luque, lângă capitala paraguayană, Asuncion, fără a menţiona favoritele sale.

Oficialul a menţionat, de asemenea, că se bucură când echipele sud-americane înving echipe europene.

CONMEBOL va avea Argentina, Brazilia, Uruguay, Ecuador, Columbia şi Paraguay ca reprezentante la Cupa Mondială. Va fi prima dată când şase echipe din această confederaţie vor participa la turneul final, fapt pe care Dominguez l-a subliniat ca fiind favorabil pentru fotbalul sud-american.

Argentina, care a învins Franţa cu 4-2 la lovituri de departajare şi 3-3 după prelungiri în finala Cupei Mondiale din 2022, este actuala campioană mondială.