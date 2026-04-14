Visează la o finală sud-americană la World Cup 2026

Dan Roșu Publicat: 14 aprilie 2026, 12:42

Lionel Messi, în Argentina - Brazilia - Getty Images

Preşedintele Confederaţiei Sud-Americane de Fotbal (CONMEBOL), paraguayanul Alejandro Dominguez, a declarat luni că visul său este o finală între echipe sud-americane la Cupa Mondială din 2026, care va începe peste 59 de zile în Statele Unite, Canada şi Mexic, scrie EFE.

“Am un vis, ca finala să fie între două echipe sud-americane şi cred că este posibil”, a spus Dominguez în timpul ceremoniei de deschidere a Seminarului de Fotbal Sud-American din oraşul Luque, lângă capitala paraguayană, Asuncion, fără a menţiona favoritele sale.

Oficialul a menţionat, de asemenea, că se bucură când echipele sud-americane înving echipe europene.

CONMEBOL va avea Argentina, Brazilia, Uruguay, Ecuador, Columbia şi Paraguay ca reprezentante la Cupa Mondială. Va fi prima dată când şase echipe din această confederaţie vor participa la turneul final, fapt pe care Dominguez l-a subliniat ca fiind favorabil pentru fotbalul sud-american.

Argentina, care a învins Franţa cu 4-2 la lovituri de departajare şi 3-3 după prelungiri în finala Cupei Mondiale din 2022, este actuala campioană mondială.

Dominguez a spus că această victorie a avut un mare ecou în CONMEBOL, ale cărei echipe, a afirmat el, vor merge la Cupa Mondială “pentru a lupta, a apăra şi a se asigura că trofeul rămâne în America de Sud”.

Pe lângă cele şase echipe CONMEBOL, America Latină va fi reprezentată de naţiunea gazdă Mexic, Panama şi Haiti, toate membre ale CONCACAF.

