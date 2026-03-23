„Vrem să putem deschide geamul” Tuchel, obsedat de fiecare detaliu înainte de Mondial

Anglia visează la al doilea titlu mondial, după cel din 1966. Celebrul „It’s coming home” este acum pe mâinile unui antrenor german, Thomas Tuchel. Iar acesta este determinat să pregătească felul în care naționala Angliei se va prezenta la turneu până la cel mai mic detaliu.

Tuchel vrea intimitate pentru jucători

Thomas Tuchel a dezvăluit că Anglia va avea cartierul general în Kansas City pe durata Campionatului Mondial, deși meciurile din grupă se vor disputa la Dallas, Boston și New York. Dacă pentru primul meci distanța e de doar 740 de kilometri, adică un zbor de o oră 40, până la Boston sunt 2.000km și 3 ore în aer, iar până la New York 1.800km și 2 ore 50.

În ciuda acestui aspect, Tuchel este convins că a luat decizia corect. Motivul? Vrea ca jucătorii să aibă parte de intimitate.

„Încercăm să facem asta pentru că, în esență, asta a fost alegerea: să avem un cămin, o bază, un pat cu care ești obișnuit să dormi, un pat cu o saltea bună, un hotel care să ofere intimitate, un hotel mic, nu unul cu 400, 500 sau 800 de camere, unde ajungem să ne vedem poate doar în lift sau pe hol, între micul dejun și ședință.

Aerul condiționat este pornit și nu poți deschide geamurile, așa sunt multe hoteluri din America și cred că asta face diferența, așa că am ales un hotel unde poți deschide fereastra, am ales un hotel care este intim și mic. Cred că, odată ce ne obișnuim cu acel loc, are sens să revenim acolo” a explicat Tuchel.