Zlatan Ibrahimovic, anunț șoc în privința câștigătoarei Cupei Mondiale: „Începeți să credeți”

Campionatul Mondial a oferit deja câteva meciuri spectaculoase, iar Mexic și SUA sunt deja calificate în următoarea fază a competiției. Spania și Portugalia, două dintre marile favorite la câștigarea turneului, au avut un start „fals”.
Zlatan Ibrahimovic a spus într-un interviu care este marele său pariu de la acest turneu final și a explicat de ce merge pe mâna acestei mare surprize
Zlatan Ibrahimovic și marele pariu de la Cupa Mondială
SUA a dovedit că este în formă maximă și după meciul cu Australia de la Cupa Mondială, care a adus și calificarea în șaisprezecimile competiției.
Deși la turneul final sunt forțe uriașe, Zlatan Ibrahimovic merge pe mâna selecționatei antrenate în prezent de Mauricio Pochettino, precizând că au demonstrat că ar avea forța de a cuceri Cupa Mondială.
„Dacă nu credeați până acum, o repet: începeți să credeți (n.r. că echipa SUA poate fi campioană mondială). Au toată țara în spatele lor și, când te bucuri de o astfel de susținere, e greu să te învingă cineva. Au avut o evoluție foarte bună azi (n.r. în meciul cu Australia). Să fiu sincer, Australia n-a fost nicio amenințare azi.
Am mai spus-o, nu contează ce s-a întâmplat înainte de Cupa Mondială. Important e ce se întâmplă acum. Cu încrederea pe care o au… E exact ce aveau nevoie. Trebuie doar să continue să capete încredere de la meci la meci. Să vedem ce va fi în al treilea meci, pot odihni anumiți jucători, pentru că deja s-au calificat. Arată foarte bine”, a declarat Zlatan Ibrahimovic, potrivit Goal.com.
- Iranienii îi critică dur pe americani, după ce a păţit naţionala lor în SUA: “Nu respectă regulile FIFA”
- Scandal uriaș la Cupa Mondială! Algeria a făcut plângere la FIFA din cauza lui Lionel Messi
- Programul zilei a 10-a de la Campionatul Mondial. Meciurile transmise pe Antena 1 și AntenaPLAY
- Lovitură pentru Olanda, înaintea meciului cu Suedia de la Mondial. Starul care ar putea fi OUT
- Scandal uriaș în Turcia! Numele legendei „exilate”, afișat pe stadion la Mondial: „Cineva a plătit pentru asta”