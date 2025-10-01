Bogdan Racovițan nu se teme de Baiaram, înaintea meciului din Conference League: „Îl aștept pe teren” - Antena Sport

Universitatea Craiova are un sezon de excepție, fiind pe primul loc în Liga 1, dar și calificată în grupa principală de UEFA Conference League. Gruparea antrenată de Mirel Rădoi înfruntă Rakow, iar Bogdan Racovițan l-a avertizat pe Ștefan Baiaram înaintea jocului.

Fundașul care visează să devină titular incontestabil în naționala României a vorbit la conferința de presă de miercuri despre duelul contra celei mai în formă echipe din Liga 1.

Bogdan Racovițan, pregătit de duelul cu Universitatea Craiova

Rakow – Universitatea Craiova va fi primul duel european pentru formația din Bănie în faza principală a unei competiții UEFA, iar imediat după, oltenii vor călători la București pentru derby-ul cu FCSB, din Liga 1.

Ștefan Baiaram a fost decisiv pentru Mirel Rădoi în primele meciuri din Conference League, iar acesta va fi cu siguranță principalul pericol și pentru formația poloneză.

Bogdan Racovițan a vorbit despre disputa contra oltenilor și a avut un avertisment pentru starul „leilor” din Bănie, înaintea meciului de joi seară.