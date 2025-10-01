Bogdan Racoviţan, reacţie fermă înaintea duelului cu Universitatea Craiova din Conference League. Ce echipă din România susţine - Antena Sport

Bogdan Racoviţan (23 de ani) a prefaţat duelul cu Universitatea Craiova din prima etapă a grupei de Conference League. Fundaşul de la Rakow a dezvăluit că i-a urmărit pe olteni şi a subliniat că echipa lui Mirel Rădoi este una puternică, meciul urmând să se dispute joi, de la ora 22:00.
Racoviţan a dezvăluit şi faptul că echipa din România pe care o susţine este FC Bihor, echipă care evoluează în Liga 2-a.
Bogdan Racoviţan, reacţie fermă înaintea duelului cu Universitatea Craiova din Conference League
“Urmăresc știrile din România, știu că adversara este în formă bună în Europa, că joacă într-un sistem cu trei fundași, asemănător cu al nostru, cred că este o echipă bună. (râde) Totuși, sper să câștigăm noi.
Avem mai mulți jucători de calitate în față. Dar forța grupului e determinantă în cazul nostru. Oricum, nu vreau să numesc pe cineva anume ca să nu dau informații adversarilor (râde). Tatăl meu fiind din Oradea, cu FC Bihor. Succes bihorenilor în campionat!”, a declarat Bogdan Racoviţan, conform gsp.ro.
Totodată, Bogdan Racoviţan a dezvăluit că a trecut peste problemele medicale cu care s-a confruntat în ultimii ani, el având mari şanse să fie titular în duelul cu Universitatea Craiova. Fundaşul născut în Franţa va înfrunta pentru prima oară o echipă din România, într-un meci oficial.
“Mă simt bine acum, sunt la 100%. Nu a fost ușor pentru că am revenit după ce echipa terminase perioada de pregătire și amicalele, am intrat direct în meciurile oficiale din Europa.
Am pierdut un an, e clar, erau și cluburi interesate de mine la momentul accidentării. Dar, mental, am devenit mai puternic, cred că mai am încă destui ani de jucat și pot recupera timpul pierdut”, a mai spus Bogdan Racoviţan.
Bogdan Racoviţan a bifat zece meciuri în acest sezon la Rakow, în toate competiţiile. Fundaşul a fost trecut de Mircea Lucescu pe lista preliminară pentru partidele cu Moldova şi Austria din această lună. Meciul cu austriecii se va disputa pe 12 octombrie şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
