Bogdan Racoviţan, reacţie fermă înaintea duelului cu Universitatea Craiova din Conference League. Ce echipă din România susţine - Antena Sport

Bogdan Racoviţan (23 de ani) a prefaţat duelul cu Universitatea Craiova din prima etapă a grupei de Conference League. Fundaşul de la Rakow a dezvăluit că i-a urmărit pe olteni şi a subliniat că echipa lui Mirel Rădoi este una puternică, meciul urmând să se dispute joi, de la ora 22:00.

Racoviţan a dezvăluit şi faptul că echipa din România pe care o susţine este FC Bihor, echipă care evoluează în Liga 2-a.

Bogdan Racoviţan, reacţie fermă înaintea duelului cu Universitatea Craiova din Conference League

“Urmăresc știrile din România, știu că adversara este în formă bună în Europa, că joacă într-un sistem cu trei fundași, asemănător cu al nostru, cred că este o echipă bună. (râde) Totuși, sper să câștigăm noi.

Avem mai mulți jucători de calitate în față. Dar forța grupului e determinantă în cazul nostru. Oricum, nu vreau să numesc pe cineva anume ca să nu dau informații adversarilor (râde). Tatăl meu fiind din Oradea, cu FC Bihor. Succes bihorenilor în campionat!”, a declarat Bogdan Racoviţan, conform gsp.ro.

Totodată, Bogdan Racoviţan a dezvăluit că a trecut peste problemele medicale cu care s-a confruntat în ultimii ani, el având mari şanse să fie titular în duelul cu Universitatea Craiova. Fundaşul născut în Franţa va înfrunta pentru prima oară o echipă din România, într-un meci oficial.