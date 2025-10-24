Ce mesaj i-a trimis Mihai Rotaru lui Mirel Rădoi după ce antrenorul Craiovei l-a trimis în tribună pe Baiaram - Antena Sport

Patronul Universităţii Craiova, Mihai Rotaru, a dezvăluit mesajul pe care i l-a trimis lui Mirel Rădoi, după ce antrenorul l-a trimis în tribună pe Ştefan Baiaram înaintea partidei cu Noah, din Conference League.

Mihai Rotaru îi acordă sprijin total lui Rădoi. Patronul oltenilor e de părere că nu e niciun conflict între Rădoi şi Baiaram şi că totul s-a încheiat acolo.

Mesajul lui Mihai Rotaru pentru Mirel Rădoi după ce antrenorul oltenilor l-a scos din lot pe Baiaram

Deranjat că nu era titular în meciul Universitatea Craiova – Noah 1-1, Ştefan Baiaram a trântit o uşă şi a fost trimis de Rădoi în tribună.

“Nu am intervenit, nu am simțit nevoia. Nu este un caz. Sunt unele lucruri care se întâmplă, unele apar în spațiul public, altele nu. Baiaram a lovit cu pumnul ușa vestiarului, apoi Rădoi i-a transmis team managerului să fie scos din lot. Nu există un caz Mirel Rădoi – Baiaram. Se poate trece peste, bineînțeles.

Niciun jucător nu este fericit când nu este în primul 11. Lipsa de experiență a lui Baiaram a contat. Este în aria de selecție a cluburilor mari. Baiaram are deja, la vârsta lui, 200 de meciuri în Liga 1. Nu este cea mai bună situație, dacă nu era această situație nu vorbeam la TV.