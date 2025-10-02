Ce o așteaptă pe Universitatea Craiova la meciul cu Rakow. Câți fani olteni au făcut deplasarea în Polonia - Antena Sport

Raków Częstochowa este adversara Universității Craiova în prima etapă a grupei principale de UEFA Conference League. Partida din Polonia va fi una foarte importantă pentru formația antrenată de Mirel Rădoi, fiind și prima din această fază a competiției.

Chiar dacă vor juca la aproximativ 1.000 de km de casă, oltenii vor avea parte de susținere pe ArcelorMittal Park. Care este asistența așteptată la acest meci din cupele europene.

Universitatea Craiova, susținută de aproximativ 150 de fani în Polonia

După dueluri cu FK Sarajevo, Spartak Trnava și Istanbul Bașakșehir, Universitatea Craiova va înfrunta Raków Częstochowa, în prima etapă a grupei principale de UEFA Conference League.

Chiar dacă disputa se va juca la o mare distanță de casă, aproximativ 1000 km, suporterii din Bănie își vor face și ei apariția pe arena de aproximativ 11.000 de locuri.

Potrivit gsp.ro, undeva la 150 de ultrași ai liderului din Liga 1 vor asista la partida cu Rakow, iar asistența totală se va ridica la 7.000 de spectatori. Așadar, nu va fi un meci cu casa închisă.