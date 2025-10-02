Ce o așteaptă pe Universitatea Craiova la meciul cu Rakow. Câți fani olteni au făcut deplasarea în Polonia - Antena Sport

Închide meniul
Ce o așteaptă pe Universitatea Craiova la meciul cu Rakow. Câți fani olteni au făcut deplasarea în Polonia

Daniel Işvanca Publicat: 2 octombrie 2025, 16:53

Ce o așteaptă pe Universitatea Craiova la meciul cu Rakow. Câți fani olteni au făcut deplasarea în Polonia

Suporteri Universitatea Craiova / SPORT PICTURES

Raków Częstochowa este adversara Universității Craiova în prima etapă a grupei principale de UEFA Conference League. Partida din Polonia va fi una foarte importantă pentru formația antrenată de Mirel Rădoi, fiind și prima din această fază a competiției.

Chiar dacă vor juca la aproximativ 1.000 de km de casă, oltenii vor avea parte de susținere pe ArcelorMittal Park. Care este asistența așteptată la acest meci din cupele europene.

Universitatea Craiova, susținută de aproximativ 150 de fani în Polonia

După dueluri cu FK Sarajevo, Spartak Trnava și Istanbul Bașakșehir, Universitatea Craiova va înfrunta Raków Częstochowa, în prima etapă a grupei principale de UEFA Conference League.

Chiar dacă disputa se va juca la o mare distanță de casă, aproximativ 1000 km, suporterii din Bănie își vor face și ei apariția pe arena de aproximativ 11.000 de locuri.

Potrivit gsp.ro, undeva la 150 de ultrași ai liderului din Liga 1 vor asista la partida cu Rakow, iar asistența totală se va ridica la 7.000 de spectatori. Așadar, nu va fi un meci cu casa închisă.

Echipele probabile în Rakow – Universitatea Craiova

  • Rakow: Trelowski – Tudor, Racovițan, Svarnas – Adriano, Barath, Bulat, Ameyaw – Pienko, Lopez – Brunes
    Rezerve: Zich, Struski, Seck, Rondic, Mircetic, Repka, Makuch, Konstantoupoulos, Madrzyk
    Antrenor Marek Papszun
  • Universitatea Craiova: Isenko – Rus, Screciu, Badelj – Mora, Teles, T. Băluță, Cicâldău, Bancu – Baiaram, Al-Hamlawi
    Rezerve: S. Lung jr, Houri, Al. Crețu, Mekvanshvili, Etim, Nsimba, L. Băsceanu, Mogos, Matei
    Antrenor Mirel Rădoi
