Eroul Craiovei, copleșit de emoții după succesul de la Viena: „Am scris istorie! Îmi vine să plâng” - Antena Sport

Universitatea Craiova a obținut primul succes din faza principală a UEFA Conference League. Oltenii pregătiți de Mirel Rădoi s-au impus la Viena cu scorul de 1-0, la capătul unui meci controlat de alb-albaștri.

Chiar dacă Mirel Rădoi a fost eliminat după doar 19 minute, „leii” din Bănie au rămas concentrați și au reușit un joc excelent din punct de vedere tactic.

Romanchuk, eroul Craiovei la Viena

În fața a peste 20.000 de spectatori, Universitatea Craiova a bifat primul succes din UEFA Conference League. După ce în etapa precedentă a remizat cu Noah, gruparea din Bănie a câștigat disputa cu Rapid Viena, scor 1-0.

Oltenii au rămas fără antrenor principal pe bancă în prima repriză, după ce Mirel Rădoi a văzut cartonașul roșu. Chiar și așa, jucătorii au rămas focusați pe obiectiv și au făcut un joc solid. Eroul oltenilot a apărut la interviu vizibil emoționat.

„Sunt foarte fericit, am scris istorie pentru România și pentru Craiova. Doar emoții pozitive. Mă bucur că am marcat. Vreau să le mulțumesc suporterilor pentru atmosferă, a fost foarte bună.