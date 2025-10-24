Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali, verdict necruțător în cazul Baiaram: "Nu faci la mine mofturi! Îl felicit pe Mirel" - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Gigi Becali, verdict necruțător în cazul Baiaram: “Nu faci la mine mofturi! Îl felicit pe Mirel”

Gigi Becali, verdict necruțător în cazul Baiaram: “Nu faci la mine mofturi! Îl felicit pe Mirel”

Publicat: 24 octombrie 2025, 14:35

Comentarii
Gigi Becali, verdict necruțător în cazul Baiaram: Nu faci la mine mofturi! Îl felicit pe Mirel

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Profimedia

Gigi Becali a comentat situația lui Ștefan Baiaram, cel care a fost scos din lotul Universității Craiova de Mirel Rădoi, chiar înaintea meciului din Conference League cu armenii de la Noah, încheiat la egalitate, scor 1-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dat ca rezervă pe foaia de joc, Ștefan Baiaram a avut o ieșire nervoasă, motiv pentru care a fost exclus din lot și a urmărit partida cu Noah din tribunele stadionului Ion Oblemenco.

Gigi Becali, despre decizia lui Mirel Rădoi de a-l exclude din lot pe Ștefan Baiaram: “Dacă nu conduci așa, fiecare e șmecher”

Gigi Becali l-a felicitat pe Mirel Rădoi pentru decizia luată înaintea meciului cu Noah. Patronul FCSB-ului nu acceptă actele de indisciplină și a făcut referire și la echipa sa, considerând că jucătorii campioanei României se consideră vedete:

“Nu mă bag eu în bucătăria lor, e problema lor. La Mirel nu merge așa. Și e foarte bine, că dacă nu conduci așa, fiecare e șmecher, e pe turta lui, cum e la noi. Noi jucam când nu era niciunul star. Noi am ajuns la echipa asta să fie star Șut. El a ajuns star. Ia mingea și bate el. Cine ești tu să bați? Știi tu să bați?

La mine comand eu. La Craiova comandă Rădoi, el face echipa, nu? M-au întrebat și pe mine, dacă vor să dea un jucător afară. Și le-am zis că dacă e unu obraznic, să nu mă mai întrebe. Să îl dea afară, oricare ar fi el. Eu o să respect. Dacă era Rădoi la mine și făcea asta, respectam hotărârea lui. Nu faci la mine mofturi. Îl felicit pe Mirel”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul impactului când camionul se răstoarnă peste o maşină în Iaşi. Moartea a venit într-o secundă
Observator
Momentul impactului când camionul se răstoarnă peste o maşină în Iaşi. Moartea a venit într-o secundă
Andrei Vochin dezvăluie motivul pentru care scandalul de la Craiova a venit la momentul potrivit pentru Mirel Rădoi: „Baiaram chiar merită o primă”
Fanatik.ro
Andrei Vochin dezvăluie motivul pentru care scandalul de la Craiova a venit la momentul potrivit pentru Mirel Rădoi: „Baiaram chiar merită o primă”
16:36
FC Argeș – Dinamo LIVE TEXT (20:30). „Câinii” țintesc victoria în duelul încins de la Mioveni. Echipele probabile
16:31
LeBron James apare în dosarul care a zguduit NBA! Cum a fost starul lui Lakers folosit de un prieten
16:26
Gigi Becali l-a distrus iar pe Adrian Şut: “A ajuns star, nici nu conta. Am vrut să-l schimb în minutul 10”
16:15
Cristi Chivu, discurs dur înaintea derby-ului Napoli – Inter: „Trebuie să mă justific? Așa mi s-a părut normal”
15:34
Probleme pentru România. Ungaria ne-a luat faţa în clasamentul coeficienților UEFA
15:31
Marcus Rashford a răspuns fără să se gândească! Starul englez, anunț despre viitorul său
Vezi toate știrile
1 Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?” 2 UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul 3 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii 4 Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după înfrângerea cu Bologna! Cine e principalul vinovat: “A pierdut meciul” 5 L-au scos de pe lista UEFA, chiar înaintea meciului cu Bologna! Decizia luată de FCSB 6 Dinamo vrea să dea marea lovitură! Ce fotbalist de la Steaua vrea să transfere
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene