Gigi Becali, verdict necruțător în cazul Baiaram: "Nu faci la mine mofturi! Îl felicit pe Mirel" - Antena Sport

Gigi Becali a comentat situația lui Ștefan Baiaram, cel care a fost scos din lotul Universității Craiova de Mirel Rădoi, chiar înaintea meciului din Conference League cu armenii de la Noah, încheiat la egalitate, scor 1-1.

Dat ca rezervă pe foaia de joc, Ștefan Baiaram a avut o ieșire nervoasă, motiv pentru care a fost exclus din lot și a urmărit partida cu Noah din tribunele stadionului Ion Oblemenco.

Gigi Becali, despre decizia lui Mirel Rădoi de a-l exclude din lot pe Ștefan Baiaram: “Dacă nu conduci așa, fiecare e șmecher”

Gigi Becali l-a felicitat pe Mirel Rădoi pentru decizia luată înaintea meciului cu Noah. Patronul FCSB-ului nu acceptă actele de indisciplină și a făcut referire și la echipa sa, considerând că jucătorii campioanei României se consideră vedete:

“Nu mă bag eu în bucătăria lor, e problema lor. La Mirel nu merge așa. Și e foarte bine, că dacă nu conduci așa, fiecare e șmecher, e pe turta lui, cum e la noi. Noi jucam când nu era niciunul star. Noi am ajuns la echipa asta să fie star Șut. El a ajuns star. Ia mingea și bate el. Cine ești tu să bați? Știi tu să bați?

La mine comand eu. La Craiova comandă Rădoi, el face echipa, nu? M-au întrebat și pe mine, dacă vor să dea un jucător afară. Și le-am zis că dacă e unu obraznic, să nu mă mai întrebe. Să îl dea afară, oricare ar fi el. Eu o să respect. Dacă era Rădoi la mine și făcea asta, respectam hotărârea lui. Nu faci la mine mofturi. Îl felicit pe Mirel”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.