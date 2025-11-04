Horaţiu Feşnic şi Andrei Chivulete au fost delegaţi în cupele europene! Ce meciuri au primit - Antena Sport

Două brigăzi de arbitri din România vor conduce în această săptămână meciuri din Europa League şi Conference League.

Horaţiu Feşnic va arbitra partida dintre Stuttgart (Germania) şi Feyenoord (Ţările de Jos) din Liga Europa. Partida este programată joi, de la ora 22:00.

Horaţiu Feşnic şi Andrei Chivulete au fost delegaţi în cupele europene

Din brigadă mai fac parte asistenţii Valentin Avram şi Alexandru Cerei şi al patrulea oficial Rareş Vidican. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa şi Marco Di Bello (Italia).

După primele 3 etape, Stuttgart este pe locul 29, cu doar o victorie, în timp ce Feyenoord se află pe 25, tot cu 3 puncte, dar golaveraj mai bun.

În Conference League a fost delegat Andrei Chivulete, la partida Şahtior (Ucraina) – Breiðablik (Islanda), programată joi, de la 19:45, la Cracovia, în Polonia. Chivulete îi va avea alături pe asistenţii Radu Ghinguleac şi Cristi Ilinca şi pe al patrulea oficial Radu Petrescu. În camera VAR se vor afla Sebastian Colţescu şi Adrian Costreie.