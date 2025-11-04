Horaţiu Feşnic şi Andrei Chivulete au fost delegaţi în cupele europene! Ce meciuri au primit - Antena Sport

Două brigăzi de arbitri din România vor conduce în această săptămână meciuri din Europa League şi Conference League.
Horaţiu Feşnic va arbitra partida dintre Stuttgart (Germania) şi Feyenoord (Ţările de Jos) din Liga Europa. Partida este programată joi, de la ora 22:00.
Horaţiu Feşnic şi Andrei Chivulete au fost delegaţi în cupele europene
Din brigadă mai fac parte asistenţii Valentin Avram şi Alexandru Cerei şi al patrulea oficial Rareş Vidican. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa şi Marco Di Bello (Italia).
După primele 3 etape, Stuttgart este pe locul 29, cu doar o victorie, în timp ce Feyenoord se află pe 25, tot cu 3 puncte, dar golaveraj mai bun.
În Conference League a fost delegat Andrei Chivulete, la partida Şahtior (Ucraina) – Breiðablik (Islanda), programată joi, de la 19:45, la Cracovia, în Polonia. Chivulete îi va avea alături pe asistenţii Radu Ghinguleac şi Cristi Ilinca şi pe al patrulea oficial Radu Petrescu. În camera VAR se vor afla Sebastian Colţescu şi Adrian Costreie.
Cu o victorie din primele două etape, Şahtior ocupă locul 17, în timp ce Breiðablik, 1 punct, este pe 30.
- Pavlo Isenko, cifre fantastice după două etape de Conference League. Locul ocupat într-un clasament important
- Ce loc ocupă Craiova – Noah în topul asistențelor etapei a doua din Conference League
- Ce mesaj i-a trimis Mihai Rotaru lui Mirel Rădoi după ce antrenorul Craiovei l-a trimis în tribună pe Baiaram
- Rijeka – Sparta Praga 1-0. Meciul, reluat din repriza a doua după ce a fost întrerupt joi din pricina vremii
- Fostul jucător din România e erou în țara cu 40.000 de locuitori! Gol istoric și trei puncte în Europa