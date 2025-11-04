Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Horaţiu Feşnic şi Andrei Chivulete au fost delegaţi în cupele europene! Ce meciuri au primit - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Horaţiu Feşnic şi Andrei Chivulete au fost delegaţi în cupele europene! Ce meciuri au primit

Horaţiu Feşnic şi Andrei Chivulete au fost delegaţi în cupele europene! Ce meciuri au primit

Publicat: 4 noiembrie 2025, 15:47

Comentarii
Horaţiu Feşnic şi Andrei Chivulete au fost delegaţi în cupele europene! Ce meciuri au primit

Horaţiu Feşnic şi Andrei Chivulete / Colaj Sport Pictures

Două brigăzi de arbitri din România vor conduce în această săptămână meciuri din Europa League şi Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Horaţiu Feşnic va arbitra partida dintre Stuttgart (Germania) şi Feyenoord (Ţările de Jos) din Liga Europa. Partida este programată joi, de la ora 22:00.

Horaţiu Feşnic şi Andrei Chivulete au fost delegaţi în cupele europene

Din brigadă mai fac parte asistenţii Valentin Avram şi Alexandru Cerei şi al patrulea oficial Rareş Vidican. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa şi Marco Di Bello (Italia).

După primele 3 etape, Stuttgart este pe locul 29, cu doar o victorie, în timp ce Feyenoord se află pe 25, tot cu 3 puncte, dar golaveraj mai bun.

În Conference League a fost delegat Andrei Chivulete, la partida Şahtior (Ucraina) – Breiðablik (Islanda), programată joi, de la 19:45, la Cracovia, în Polonia. Chivulete îi va avea alături pe asistenţii Radu Ghinguleac şi Cristi Ilinca şi pe al patrulea oficial Radu Petrescu. În camera VAR se vor afla Sebastian Colţescu şi Adrian Costreie.

Reclamă
Reclamă

Cu o victorie din primele două etape, Şahtior ocupă locul 17, în timp ce Breiðablik, 1 punct, este pe 30.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați
Observator
Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați
Liderul Peluzei Nord îi dă interzis lui Louis Munteanu la FCSB: “Cu asta am spus tot!”. Ce crede despre venirea lui Florin Cernat ca director sportiv
Fanatik.ro
Liderul Peluzei Nord îi dă interzis lui Louis Munteanu la FCSB: “Cu asta am spus tot!”. Ce crede despre venirea lui Florin Cernat ca director sportiv
15:44
Seară imperială în UCL (LIVE SCORE). Liverpool – Real Madrid și PSG – Bayern, capete de afiș. Man joacă și el
14:44
Gigi Becali s-a răzgândit! Internaţionalul român care este aproape de transferul la FCSB
14:25
VIDEOEliza Samara, debut cu dreptul la WTT Champions Frankfurt. Victorie în minimum de seturi pentru româncă
14:07
Antrenorul care a murit în Serbia acuzase dureri înainte de meci. Care a fost cauza decesului
13:50
UEFA a anunţat arbitrul meciului FC Basel – FCSB! Echipele din România nu au pierdut cu albanezul la centru
13:38
Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: “Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul”
Vezi toate știrile
1 Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei 2 “Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul 3 Cutremur în gimnastică! O româncă e direct implicată: abuz sexual și violență! S-a cerut închisoare! 4 Adevărul despre demisia lui Mirel Rădoi. Mihai Rotaru: “Şi am încheiat” 5 Neluțu Varga, răspuns ferm pentru Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB 6 Rapid pregătește primul transfer al iernii. Mutarea de titlu pe care vor să o facă giuleștenii
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”
Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în EredivisieReacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie