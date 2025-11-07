Mirel Rădoi n-a ținut cont de sfatul lui Sorin Cârțu: "N-am înțeles situația. Păcat" - Antena Sport

Închide meniul
Mirel Rădoi n-a ținut cont de sfatul lui Sorin Cârțu: “N-am înțeles situația. Păcat”

Andrei Nicolae Publicat: 7 noiembrie 2025, 9:25 / Actualizat: 7 noiembrie 2025, 10:34

Mirel Rădoi, în timpul unui meci / Profimedia

Sorin Cârțu a declarat după victoria Universității Craiova din Conference League că nu înțelege gestul lui Mirel Rădoi, care a fost eliminat după două cartonașe galbene primite în decurs de opt minute. Președintele de onoare al alb-albaștrilor crede că lipsa antrenorului de 44 de ani se va simți la următoarea partidă pe care o vor avea de disputat oltenii în competiția europeană, cea cu Mainz de pe 27 noiembrie.

Mirel Rădoi a ieșit din nou în evidență prin firea sa impulsivă la partida din UECL dintre Rapid Viena și Universitatea Craiova. La câteva zile după ce Cârțu a spus despre el că ar trebui să fie mai temperat, fostul jucător a fost eliminat după ce a primit două “galbene” într-un interval scurt de timp, al doilea pentru că a certat un fotbalist al adversarilor săi.

Mirel Rădoi n-a ținut cont de sfatul lui Sorin Cârțu

La finalul meciului disputat la Viena, Sorin Cârțu a lăudat echipa din Bănie și nu s-a ferit să spună că scorul putea fi și mai mare decât acel 1-0 de pe tabelă. În plus, oficialul “leilor” a mai declarat că este păcat ce s-a întâmplat cu Rădoi, reiterând faptul că tehnicianul putea fi mai echilibrat în acele momente.

A fost un meci bun făcut de echipa noastră. Ei au avut doar o ocazie cred, în rest mi-a plăcut cum a jucat echipa noastră. Au gestionat bine toate momentele. Omul meciului a fost portarul lor, incredibil cum a scos! Nu vreau să par încrezut, dar rezultatul putea fi mult mai mare.

Cu Mainz vom fi afectați de lipsa lui Mirel. Nu am înțeles situația asta, cu reacția lui, trebuia să fie mult mai echilibrat, să se gândească mult mai mult.

Era clar că arbitrul va reacționa, mai ales la ce presiune punea publicul. Păcat, a fost munca lui, a pregătit partida bine, am jucat spectaculos în multe momente“, a spus legenda din Craiova, potrivit gsp.ro.

După prima victorie în Conference League, Universitatea Craiova mai are trei meciuri de disputat în faza ligii, cu Mainz, Sparta Praga și AEK Atena. În acest moment, oltenii sunt pe locul 20 în ierarhia competiției, poziție care asigură calificarea la barajul pentru optimi.

