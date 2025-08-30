Nemții au remarcat un jucător de la Univ. Craiova după tragerea la sorți din Conference League: "Talent de top" - Antena Sport

Universitatea Craiova și-a aflat vineri adversarele peste care va da în grupa unică din Conference League, iar una dintre ele va fi Mainz. După tragerea la sorți, jurnaliștii de la Bild au prezentat pe scurt formația din Bănie și au avut și un remarcat din lotul lui Mirel Rădoi.

Alb-albaștrii vor da în Conference League peste Rapid Viena, Sparta Praga, Mainz, AEK Atena, Rakow și Noah.

Ștefan Bairam, remarcatul presei din Germania

Universitatea Craiova va avea parte de dueluri tari în Conference League, după ce a reușit să se califice în premieră într-o grupă a unei competiții europene. Oltenii lui Mirel Rădoi vor întâlni adversari de calibru, respectiv unele dintre cele mai bune cluburi din fiecare urnă valorică.

Unul dintre cele mai interesante nume peste care va da Craiova este Mainz, echipa care a terminat sezonul trecut din Bundesliga pe locul 6. Cu ocazia tragerii la sorți, jurnaliștii din Germania i-au făcut o scurtă analiză echipei din Liga 1, iar Ștefan Baiaram a fost fotbalistul lăudat de presa din vest.

“Universitatea Craiova a eliminat Istanbul Bașakșehir în play-off și a terminat pe locul 3 în campionatul României. Are în lot un adevărat talent de top, internaționalul U21 Ștefan Baiaram“, au scris jurnaliștii de la Bild.