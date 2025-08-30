Nemții au remarcat un jucător de la Univ. Craiova după tragerea la sorți din Conference League: "Talent de top" - Antena Sport

Închide meniul
Nemții au remarcat un jucător de la Univ. Craiova după tragerea la sorți din Conference League: "Talent de top"

Conference League

Nemții au remarcat un jucător de la Univ. Craiova după tragerea la sorți din Conference League: “Talent de top”

Andrei Nicolae Publicat: 30 august 2025, 19:57

Nemții au remarcat un jucător de la Univ. Craiova după tragerea la sorți din Conference League: Talent de top

Jucătorii de la Universitatea Craiova, după un gol marcat / Sport Pictures

Universitatea Craiova și-a aflat vineri adversarele peste care va da în grupa unică din Conference League, iar una dintre ele va fi Mainz. După tragerea la sorți, jurnaliștii de la Bild au prezentat pe scurt formația din Bănie și au avut și un remarcat din lotul lui Mirel Rădoi.

Alb-albaștrii vor da în Conference League peste Rapid Viena, Sparta Praga, Mainz, AEK Atena, Rakow și Noah.

Ștefan Bairam, remarcatul presei din Germania

Universitatea Craiova va avea parte de dueluri tari în Conference League, după ce a reușit să se califice în premieră într-o grupă a unei competiții europene. Oltenii lui Mirel Rădoi vor întâlni adversari de calibru, respectiv unele dintre cele mai bune cluburi din fiecare urnă valorică.

Unul dintre cele mai interesante nume peste care va da Craiova este Mainz, echipa care a terminat sezonul trecut din Bundesliga pe locul 6. Cu ocazia tragerii la sorți, jurnaliștii din Germania i-au făcut o scurtă analiză echipei din Liga 1, iar Ștefan Baiaram a fost fotbalistul lăudat de presa din vest.

Universitatea Craiova a eliminat Istanbul Bașakșehir în play-off și a terminat pe locul 3 în campionatul României. Are în lot un adevărat talent de top, internaționalul U21 Ștefan Baiaram“, au scris jurnaliștii de la Bild.

În startul de sezon remarcabil al Universității Craiova, Ștefan Baiaram a marcat șase goluri, trei dintre ele în preliminariile Conference League.

Ce a spus Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din UECL

Mihai Rotaru s-a declarat optimist și a transmis că Universitatea Craiova va obține 11 puncte, în grupa de Conference League.

Acesta a spus că adversarii oltenilor sunt dificili, însă a transmis că echipa sa trebuie să se califice în primăvara europeană.

E o grupă care se joacă. Putea să fie și mai bună, putea să fie și mai rea. E ok. E o grupă de Conference League. Sperăm să mergem mai departe. Se joacă, sigur că da. Noi comparăm adversarii pe care îi întâlnim cu cei de care am trecut. Ne-am prezentat foarte bine cu Başakşehir.

Sigur, sunt echipe foarte bune: Mainz, Sparta Praga. Cu 8 puncte ieși din grupă și mergi în play-off, iar cu 10 sau 11 ești în optimi. Trebuie să ne calificăm.

Facem 7 puncte acasă și mai facem 4 din deplasări. O luăm în funcție de campionat. Cu Mainz e cel mai greu, joacă în Bundesliga. Și cu Sparta Praga e greu, la fel și cu AEK Atena. Eu zic că se joacă. O să vedem în decembrie. Nu știu dacă e bine sau e rău. Vom afla”, a spus Mihai Rotaru, la fanatik.ro.

