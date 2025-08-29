Tragerea la sorți a grupei Conference League, LIVE TEXT. Universitatea Craiova își află adversarele - Antena Sport

Tragerea la sorți a grupei principale din UEFA Conference League va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro. Universitatea Craiova își află astăzi adversarele.
Oltenii lui Mirel Rădoi au obținut o calificare istorică în Conference League. Echipa din Bănie a trecut de Bașakșehir, în play-off, cu scorul general de 5-2.
LIVE TEXT | Tragerea la sorți a grupei principale a Conference League
Formatul din Conference League este diferit față de cel din Champions League și Europa League. Echipele calificate au fost împărțite în 6 urne și urmează să dispute 6 partide, cu câte o adversară din fiecare urnă valorică.
Universitatea Craiova se va afla în urna a 6-a la tragerea la sorți:
- Urna 1: Fiorentina, AZ Alkmaar, Șahtior, Slovan Bratislava, Rapid Viena, Legia
- Urna 2: Sparta Praga, Dinamo Kiev, Crystal Palace, Lech Poznan, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers
- Urna 3: Omonia Nicosia, Mainz, Strasbourg, Jagiellonia, Celje, Rijeka
- Urna 4: Zrinjski Mostar, Lincoln Red Imps, KuPS, AEK Atena, Aberdeen, Drita
- Urna 5: Breidablik, Sigma Olomouc, Samsunspor, Rakow, AEK Larnaca, Shkendija
- Urna 6: Hacken, Lausanne, Universitatea Craiova, Hamrun, Noah, Shelbourne
Variantele de adversari pentru Universitatea Craiova:
- Varianta „de foc”: Fiorentina, Crystal Palace, Strasbourg, Aberdeen, Rakow, Hacken.
- Varianta accesibilă: Slovan Bratislava, Shamrock Rovers, Jagiellonia, Zrinjski Mostar, Sigma Olomouc, Hamrun
Câți bani va încasa Universitatea Craiova după calificarea istorică în Conference League
Universitatea Craiova a dat o adevărată lovitură pe plan financiar, după calificarea istorică în Conference League. Oltenii își vor umple conturile.
Universitatea Craiova s-a calificat în grupa de Conference League după ce a eliminat-o pe Istanbul Bașakșehir, în play-off-ul competiției. Cu scorul general de 5-2 s-au impus oltenii lui Mirel Rădoi, în fața turcilor.
După calificarea în Conference League, UEFA o va premia pe Universitatea Craiova. Concret, oltenii și-au asigurat un cec în valoare de 3,17 milioane de euro, doar prin prezența în grupa principală.