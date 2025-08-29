Tragerea la sorți a grupei Conference League, LIVE TEXT. Universitatea Craiova își află adversarele - Antena Sport

Închide meniul
Tragerea la sorți a grupei Conference League, LIVE TEXT. Universitatea Craiova își află adversarele

Alex Ioniță Publicat: 29 august 2025, 13:19

Sportpictures

Tragerea la sorți a grupei principale din UEFA Conference League va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro. Universitatea Craiova își află astăzi adversarele.

Oltenii lui Mirel Rădoi au obținut o calificare istorică în Conference League. Echipa din Bănie a trecut de Bașakșehir, în play-off, cu scorul general de 5-2.

LIVE TEXT | Tragerea la sorți a grupei principale a Conference League

Formatul din Conference League este diferit față de cel din Champions League și Europa League. Echipele calificate au fost împărțite în 6 urne și urmează să dispute 6 partide, cu câte o adversară din fiecare urnă valorică.

Universitatea Craiova se va afla în urna a 6-a la tragerea la sorți:

  • Urna 1: Fiorentina, AZ Alkmaar, Șahtior, Slovan Bratislava, Rapid Viena, Legia
  • Urna 2: Sparta Praga, Dinamo Kiev, Crystal Palace, Lech Poznan, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers
  • Urna 3: Omonia Nicosia, Mainz, Strasbourg, Jagiellonia, Celje, Rijeka
  • Urna 4: Zrinjski Mostar, Lincoln Red Imps, KuPS, AEK Atena, Aberdeen, Drita
  • Urna 5: Breidablik, Sigma Olomouc, Samsunspor, Rakow, AEK Larnaca, Shkendija
  • Urna 6: Hacken, Lausanne, Universitatea Craiova, Hamrun, Noah, Shelbourne

Variantele de adversari pentru Universitatea Craiova:

  • Varianta „de foc”: Fiorentina, Crystal Palace, Strasbourg, Aberdeen, Rakow, Hacken.
  • Varianta accesibilă: Slovan Bratislava, Shamrock Rovers, Jagiellonia, Zrinjski Mostar, Sigma Olomouc, Hamrun

Câți bani va încasa Universitatea Craiova după calificarea istorică în Conference League

Universitatea Craiova a dat o adevărată lovitură pe plan financiar, după calificarea istorică în Conference League. Oltenii își vor umple conturile.

Universitatea Craiova s-a calificat în grupa de Conference League după ce a eliminat-o pe Istanbul Bașakșehir, în play-off-ul competiției. Cu scorul general de 5-2 s-au impus oltenii lui Mirel Rădoi, în fața turcilor.

După calificarea în Conference League, UEFA o va premia pe Universitatea Craiova. Concret, oltenii și-au asigurat un cec în valoare de 3,17 milioane de euro, doar prin prezența în grupa principală.

Vremea 1-29 septembrie 2025. Vara intră în prelungiri, cu temperaturi de 35 de grade. Unde va fi cel mai cald
Suma ar putea crește considerabil pe parcursul sezonului european, având în vedere că UEFA premiază orice rezultat pozitiv. Concret, un rezultat de egalitate în Conference League este recompensat cu 133.000 de euro, în timp ce fiecare victorie aduce suma de 400.000 de euro.

Totodată, oltenii pot încasa o sumă importantă și în cazul în care se califică în primăvara europeană. O poziție în primele 8 aduce suma de 400.000 de euro, în timp ce clasarea între locurile 9 și 24 este răsplătită cu 200.000 de euro.

O eventuală prezență în optimile competiției le-ar aduce oltenilor suma de 800.000 de euro. În cazul în care se va califica în sferturi, Universitatea Craivoa va primi 1,3 milioane de euro.

Semifinalistele din Conference League primesc suma de 2,5 milioane de euro, iar finalistele 4 milioane de euro. Marea câștigătoare este recompensată cu suma de 7 milioane de euro.

Reclamă
