Tragerea la sorți a grupei Conference League, LIVE TEXT. Universitatea Craiova își află adversarele - Antena Sport

Tragerea la sorți a grupei principale din UEFA Conference League va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro. Universitatea Craiova își află astăzi adversarele.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oltenii lui Mirel Rădoi au obținut o calificare istorică în Conference League. Echipa din Bănie a trecut de Bașakșehir, în play-off, cu scorul general de 5-2.

LIVE TEXT | Tragerea la sorți a grupei principale a Conference League

Formatul din Conference League este diferit față de cel din Champions League și Europa League. Echipele calificate au fost împărțite în 6 urne și urmează să dispute 6 partide, cu câte o adversară din fiecare urnă valorică.

Universitatea Craiova se va afla în urna a 6-a la tragerea la sorți:

Urna 1: Fiorentina, AZ Alkmaar, Șahtior, Slovan Bratislava, Rapid Viena, Legia

Fiorentina, AZ Alkmaar, Șahtior, Slovan Bratislava, Rapid Viena, Legia Urna 2: Sparta Praga, Dinamo Kiev, Crystal Palace, Lech Poznan, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers

Sparta Praga, Dinamo Kiev, Crystal Palace, Lech Poznan, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers Urna 3: Omonia Nicosia, Mainz, Strasbourg, Jagiellonia, Celje, Rijeka

Omonia Nicosia, Mainz, Strasbourg, Jagiellonia, Celje, Rijeka Urna 4 : Zrinjski Mostar, Lincoln Red Imps, KuPS, AEK Atena, Aberdeen, Drita

: Zrinjski Mostar, Lincoln Red Imps, KuPS, AEK Atena, Aberdeen, Drita Urna 5 : Breidablik, Sigma Olomouc, Samsunspor, Rakow, AEK Larnaca, Shkendija

: Breidablik, Sigma Olomouc, Samsunspor, Rakow, AEK Larnaca, Shkendija Urna 6: Hacken, Lausanne, Universitatea Craiova, Hamrun, Noah, Shelbourne

Variantele de adversari pentru Universitatea Craiova: