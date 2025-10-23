Rijeka – Sparta Praga, întrerupt după câteva minute! Condiții meteo extreme la meciul din Conference League - Antena Sport

Meciul dintre Rijeka și Sparta Praga, din etapa a doua a grupei principale Conference League, a fost întrerupt după 12 minute. Condițiile meteo extreme au făcut ca meciul să nu poată continua.
O ploaie torențială s-a abătut asupra orașului din Croația, iar în câteva minute, terenul a fost inundat. Arbitrul a luat astfel decizia de a trimite cele două echipe la vestiare.
Rijeka – Sparta Praga, întrerupt după câteva minute! Condiții meteo extreme la meciul din Conference League
În minutul 9, Rijeka a marcat prin Fruk, dar golul a fost anulat din cauza unei poziții de offside, după intervenția VAR. La oaspeți, Albion Rrahmani, fostul atacant al Rapidului, era titular.
Sunt șanse mici ca meciul să se mai reia în seara aceasta. Dacă așa vor sta lucrurile, atunci partida se va relua în altă zi.
Reason why Rijeka 🇭🇷 – Sparta 🇨🇿 is suspended. pic.twitter.com/eHImy0nCUv
— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 23, 2025
Sparta Praga a câștigat primul meci din actualul sezon de Conference League. Cehii s-au impus cu 4-1 pe teren propriu în fața celor de la Shamrock Rovers, scor 4-1.
De partea cealaltă, Rijeka a început cu stângul aventura din acest sezon din Conference League. Croații au pierdut în primul meci pe terenul celor de la Noah, scor 0-1. Armenii joacă joi seară pe terenul Universității Craiova.
