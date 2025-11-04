Zid alb-albastru la Viena! Câți suporteri ai oltenilor și-au luat bilet pentru meciul cu Rapid - Antena Sport

Închide meniul
Zid alb-albastru la Viena! Câți suporteri ai oltenilor și-au luat bilet pentru meciul cu Rapid

Daniel Işvanca Publicat: 4 noiembrie 2025, 16:59

Suporteri Universitatea Craiova / SPORT PICTURES

Cu doar un punct după primele două runde din UEFA Conference League, Universitatea Craiova va juca joi în deplasare pe terenul celor de la Rapid Viena. Partida va fi una dificilă pentru echipa lui Mirel Rădoi.

Față de meciul din deplasare jucat la Rakow, „leii” din Bănie vor fi susținuți de un număr mult mai mare de suporteri, care și-au procurat deja bilete pentru jocul de la Viena.

Invazie de olteni la Viena!

Universitatea Craiova va avea un meci de foc joi la Viena, acolo unde va da peste echipa locală Rapid. Oltenii lui Mirel Rădoi au un singur punct după primele două etape din Conference League, în timp ce adversara a pierdut ambele jocuri.

Pentru acest duel, fanatik.ro anunță că suporterii oltenilor s-au mobilizat și vor fi mult mai mulți față de partida de la Rakow, când aproximativ 250 de fani au făcut deplasarea.

Sursa citată menționează că deja aceștia au cumpărat undeva la 800 de tichete și sunt șanse mari ca numărul acestora să ajungă aproape de o mie.

