Adrian Mihalcea, înainte de UTA - Steaua: "Nu e derby, cu FCSB era derby"! Reacţia lui Marius Lăcătuş - Antena Sport

Adrian Mihalcea, înainte de UTA – Steaua: “Nu e derby, cu FCSB era derby”! Reacţia lui Marius Lăcătuş

Publicat: 25 august 2025, 20:56

Antrenorul formaţiei UTA, Adrian Mihalcea, a “încins spiritele” înaintea partidei din Cupa României pe care echipa lui o va disputa cu Steaua. Partida din play-off-ul Cupei României se va disputa marţi, de la ora 19:00.

Mihalcea a transmis înainte de disputa cu echipa aflată în Liga a 2-a că nu consideră că acest meci e un derby. Mai mult, Mihalcea a precizat că, din punctul lui de vedere, ar fi fost derby dacă UTA ar fi jucat cu FCSB.

Adrian Mihalcea, despre meciul cu Steaua: “Nu e niciun fel de derby. Era derby dacă mă duelam cu FCSB”

”Nu este niciun fel de derby. Este un joc important, de Cupă. FCSB-ul este echipa cu care eu mă luptam de fiecare dată. Asta am considerat întotdeauna. Sunt de acceași părere și voi rămâne, că FCSB este echipa cu care m-am duelat și cu care aș fi considerat că e derby.

Întâlnim CSA Steaua, o echipă care în ultimii 5 ani ar fi promovat de două ori. O echipă bună, constantă în primele 6 în Liga 2. O echipă care sigur își dorește să meargă mai departe în Cupă, fiind sigurul obiectiv palpabil al lor. Este și unul dintre obiectivele noastre, acela de a avea un parcurs cât mai lung în Cupă”, a declarat Adrian Mihalcea, la conferinţa de presă.

Ca jucător, Adrian Mihalcea a evoluat pentru Dinamo. În perioada 1996-2001, Mihalcea a evoluat în 164 de meciuri pentru Dinamo, marcând 68 de goluri. A mai avut o perioadă în care a evoluat pentru Dinamo, în sezonul 2004-2005, marcând un singur gol în 17 meciuri.

”Nu am urmărit câte meciuri a jucat Mihalcea cu FCSB sau de câte ori s-a confruntat din postura de antrenor la FCSB”, a reacţionat Marius Lăcătuş pentru digisport.ro, după declaraţiile lui Adrian Mihalcea.

