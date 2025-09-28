Mihai Stoica s-a revoltat după tragerea la sorţi a grupelor Cupei României: "Haos total"! Avertisment pentru FRF - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica s-a revoltat după tragerea la sorţi a grupelor Cupei României: “Haos total”! Avertisment pentru FRF

Publicat: 28 septembrie 2025, 9:51

Mihai Stoica / Profimedia Images

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), s-a revoltat după confuzia creată în urma tragerii la sorţi a grupelor Cupei României. Iniţial FCSB trebuia să joace în deplasare cu Sănătatea Cluj, Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova.

Ulterior FRF a revenit şi a publicat noul program al meciurilor din Cupa României. FCSB va juca cu Gloria Bistriţa, la Bistriţa, cu UTA, la Arad şi cu Universitatea Craiova pe stadionul Ion Oblemenco.

Cum să nu difere cu mult? La Sănătatea Cluj te duci cu avionul și joci la Cluj și cu Bistrița te duci cu avionul, dar mai faci 2 ore cu autocarul. La Petrolul plecai din bază și jucai la Ploiești. Așa te duci cu avionul la Arad. Sper să nu fie Cojocaru. Glumesc amar. Ne-a dat afară 3 jucători atunci!”, a reacţionat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Mihai Stoica i-a avertizat pe cei de la FRF că FCSB nu este de acord să se renunţe la pauza competiţională din iarnă. El a precizat că FCSB a achitat deja cantonamentul din Turcia.

Ăsta e un haos total! Să programezi Cupa României știind că Universitatea Craiova joacă în Conference? (n.r.: Dacă vă întreabă FRF când să jucați?) Nu am nicio propunere. Spun doar atât. Noi avem de pe 4-15 ianuarie plătit deja avansul pentru cantonament în Turcia. Nu cumva să le vină vreo idee să nu mai avem pauză competițională”, a spus Mihai Stoica pentru sursa citată.

Mihai Stoica s-a referit iar şi la regula U21, pe care atât el, cât şi Gigi Becali au criticat-o vehement. Oficialul roş-albaştrilor e de părere că această regulă face ca jucători care nu ar evolua altfel să fie titulari în campionat. Stoica a numit “catastrofală” actuala generaţie U21.

În continuare e o problemă foarte mare regula U21. E inimaginabil cum jucători care nu merită să joace joacă în fața altora care merită să joace. E o generație catastrofală. Nu știu dacă e echipă la care joacă U21 pe merit”, a mai declarat Mihai Stoica.

FCSB are un start dezastruos de sezon în Liga 1. După ce a jucat 10 meciuri, campioana ultimelor două sezoane se află doar pe locul 13, cu 7 puncte. FCSB va evolua în această seară, de la ora 20:30, acasă, împotriva Oţelului. În etapa precedentă, FCSB a fost învinsă cu 3-1, în deplasare, de FC Botoşani. Campioana vine după o victorie importantă în Europa League, contra olandezilor de la Go Ahead Eagles, în deplasare. Go Ahead Eagles – FCSB s-a terminat 0-1. Singurul gol al meciului a fost marcat de David Miculescu.

1 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 2 Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: “Asta e partea rea din ce e la Craiova” 3 Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui” 4 „O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS 5 Ce a scandat galeria lui Dinamo după egalul smuls cu Universitatea Craiova. Alb-roșiii, în extaz 6 Cristi Chivu, reacție fermă după Cagliari – Inter 0-2. Jucătorul lăudat: „Și pe mine mă surprinde”
