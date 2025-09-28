Mihai Stoica s-a revoltat după tragerea la sorţi a grupelor Cupei României: "Haos total"! Avertisment pentru FRF - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), s-a revoltat după confuzia creată în urma tragerii la sorţi a grupelor Cupei României. Iniţial FCSB trebuia să joace în deplasare cu Sănătatea Cluj, Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ulterior FRF a revenit şi a publicat noul program al meciurilor din Cupa României. FCSB va juca cu Gloria Bistriţa, la Bistriţa, cu UTA, la Arad şi cu Universitatea Craiova pe stadionul Ion Oblemenco.

Mihai Stoica, după tragerea la sorţi a grupelor Cupei României: “Haos total”

„Cum să nu difere cu mult? La Sănătatea Cluj te duci cu avionul și joci la Cluj și cu Bistrița te duci cu avionul, dar mai faci 2 ore cu autocarul. La Petrolul plecai din bază și jucai la Ploiești. Așa te duci cu avionul la Arad. Sper să nu fie Cojocaru. Glumesc amar. Ne-a dat afară 3 jucători atunci!”, a reacţionat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Mihai Stoica i-a avertizat pe cei de la FRF că FCSB nu este de acord să se renunţe la pauza competiţională din iarnă. El a precizat că FCSB a achitat deja cantonamentul din Turcia.

„Ăsta e un haos total! Să programezi Cupa României știind că Universitatea Craiova joacă în Conference? (n.r.: Dacă vă întreabă FRF când să jucați?) Nu am nicio propunere. Spun doar atât. Noi avem de pe 4-15 ianuarie plătit deja avansul pentru cantonament în Turcia. Nu cumva să le vină vreo idee să nu mai avem pauză competițională”, a spus Mihai Stoica pentru sursa citată.