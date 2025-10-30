Valeriu Iftime s-a revoltat! Finanţatorul pe care l-a "distrus": "Un circ. Avem patroni care fac primul 11" - Antena Sport

Valeriu Iftime (65 de ani) l-a criticat dur pe finanţatorul echipei Sănătatea Cluj, care a evoluat în meciul de Cupă cu Universitatea Craiova, scor 1-4.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aurelian Ghişa (61 de ani) a intrat pe teren în minutul 89 al meciului. Aurelian Ghişa a evoluat în 2017 şi împotriva lui FCSB, tot într-un meci din Cupa României.

Valeriu Iftime nu l-a menajat pe Aurelian Ghişa: “Am asistat la un circ”

“Eu am crezut în prima fază că informația că acest domn Ghișa va intra pe teren într-un meci oficial la 61 de ani este o simplă glumă, doar de a mai atrage atenția asupra echipei sale. Însă nu a fost o glumă și am asistat la un circ.

Nu trebuie să ne mai mirăm că avem patroni în fotbalul românesc care le știu pe toate, dar au falimentat echipe. Nu trebuie să ne mai mire că avem patroni în fotbalul românesc care fac primul 11 și schimbările. Acum le avem pe toate. Sper să nu îi treacă și altui patron prin cap să facă așa ceva. Ne facem de râs!”, a declarat Valeriu Iftime pentru prosport.ro.

Sănătatea Cluj evoluează în liga a 3-a, în grupa H. După 10 etape disputate echipa antrenată de Vasile Miriuţă (57 de ani) este pe locul 5 din 12 echipe, cu 16 puncte. Lider în grupa în care evoluează Sănătatea Cluj este Minerul Baia Mare, care are 27 de puncte.