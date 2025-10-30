Valeriu Iftime s-a revoltat! Finanţatorul pe care l-a "distrus": "Un circ. Avem patroni care fac primul 11" - Antena Sport

Valeriu Iftime (65 de ani) l-a criticat dur pe finanţatorul echipei Sănătatea Cluj, care a evoluat în meciul de Cupă cu Universitatea Craiova, scor 1-4.
Aurelian Ghişa (61 de ani) a intrat pe teren în minutul 89 al meciului. Aurelian Ghişa a evoluat în 2017 şi împotriva lui FCSB, tot într-un meci din Cupa României.
Valeriu Iftime nu l-a menajat pe Aurelian Ghişa: “Am asistat la un circ”
“Eu am crezut în prima fază că informația că acest domn Ghișa va intra pe teren într-un meci oficial la 61 de ani este o simplă glumă, doar de a mai atrage atenția asupra echipei sale. Însă nu a fost o glumă și am asistat la un circ.
Nu trebuie să ne mai mirăm că avem patroni în fotbalul românesc care le știu pe toate, dar au falimentat echipe. Nu trebuie să ne mai mire că avem patroni în fotbalul românesc care fac primul 11 și schimbările. Acum le avem pe toate. Sper să nu îi treacă și altui patron prin cap să facă așa ceva. Ne facem de râs!”, a declarat Valeriu Iftime pentru prosport.ro.
Sănătatea Cluj evoluează în liga a 3-a, în grupa H. După 10 etape disputate echipa antrenată de Vasile Miriuţă (57 de ani) este pe locul 5 din 12 echipe, cu 16 puncte. Lider în grupa în care evoluează Sănătatea Cluj este Minerul Baia Mare, care are 27 de puncte.
În grupa din Cupa României, după înfrângerea cu Universitatea Craiova, Sănătatea Cluj va mai juca împotriva Gloriei Bistriţa şi a Petrolului. Din grupa B a Cupei României, în care a fost distribuită Sănătatea Cluj, mai fac parte FCSB şi UTA Arad.
- CSC Dumbrăviţa – Rapid LIVE TEXT (21:00), în grupele Cupei României. Programul complet al zilei de joi
- “Nu poţi să driblezi un jucător de Liga a 2-a”. Jucătorul FCSB-ului, distrus după victoria cu Bistriţa din Cupa României
- “Suntem chiar mai iubiţi în ţară”. Florin Tănase, euforic după ce FCSB a învins-o pe Gloria Bistriţa în Cupa României
- Denis Alibec, mesaj pentru Gigi Becali după ce a marcat primul gol la FCSB: “Asta nu mai contează”
- Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială”